Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm öğrencileri kutlayarak, emeklerinin karşılığını alacaklarına inandığını belirtti ve LGS'ye girecek tüm gençlere başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarın, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Eğitim hayatlarında başarı basamaklarını tek tek çıkan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Gecelerini gündüzlerine katarak verdikleri emeğin mükafatını, hayallerine ulaşarak alacaklarına gönülden inanıyorum. LGS'ye girecek bütün gençlerimize muvaffakiyetler diliyorum"