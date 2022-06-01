Emine Erdoğan, Venezuelalı Müzik Grubunun Konserini Dinledi - Haberler

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Emine Erdoğan, Venezuelalı Müzik Grubunun Konserini Dinledi

ANKA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Başkent Kültür Yolu Festivali’nde, Venezuelalı müzik grubu El Sistema's Fusion Ensemble’yi dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde, Venezuelalı müzik grubu El Sistema's Fusion Ensemble'yi dinledi.

Başkent Kültür Yolu Festivali her gün farklı bir etkinlikle sürüyor. Venezuela Ulusal Gençlik ve Çocuk Orkestraları ve Koroları Sistemi altında kurulmuş olan Venezuela Ensemble bugün CSO Konser Salonu'nda konser verdi.

Konseri; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy da izledi.

ANKA / Güncel

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