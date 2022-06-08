Emine Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun eşi Flores ile Millet Kütüphanesi'ni gezdi - Haberler

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Emine Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun eşi Flores ile Millet Kütüphanesi'ni gezdi

AA - Ferdi Türkten - Güncel
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Emine Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun eşi Flores ile Millet Kütüphanesi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores de Maduro ile Millet Kütüphanesi'ni gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores de Maduro ile Millet Kütüphanesi'ni gezdi.

Konuk First Lady, Millet Kütüphanesi'nde Emine Erdoğan tarafından karşılandı.

Erdoğan ve Flores, Latin müziği eşliğinde Saz Söz Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gezdi. Burada Flores'e Türk müziği tarihine ilişkin bilgi verildi.

Daha sonra el yazması eserler ile nadir eserler bölümlerine geçildi. Erdoğan ve Flores, Venezuela kitaplığı bölümünü de gezdi ve atık malzemelerden yapılan eserlerin bulunduğu "Sıfır Noktası" sergisini ziyaret etti. Burada sanatçı Deniz Sağdıç, eserleri hakkında bilgi verdi. Konuk First Lady, doğanın korunması noktasında farkındalık yaratılmasına sunduğu katkıdan dolayı Sağdıç'ı tebrik etti.

Çocuk kütüphanesini de gezen Erdoğan ve Flores'e çocuklara yönelik eğitimlerle ilgili bilgi verildi.

Ardından iki First Lady Cihannüma Salonu'nu gezdi ve burada bulunan yerkürenin önünde fotoğraf çekildi.

Gezinin sonunda Emine Erdoğan, Cilia Flores'e "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı", "Dünya Ortak Evimiz" kitapları ile İspanyolca Mesnevi eserini hediye etti.

Daha sonra devlet konukevinde Anadolu'nun geleneksel kumaşlarından oluşan dokuma seçkilerinden oluşan mini bir sergiyi ziyaret eden Emine Erdoğan ve Cilia Flores de Maduro, katılacakları resmi akşam yemeği öncesinde baş başa görüşmeye geçti.

AA / Ferdi Türkten - Güncel

Emine Erdoğan Venezuela Güncel Haberler

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