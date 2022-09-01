Emine Erdoğan: UNESCO tarafından koruma altına alınan yemeklerimiz var.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı Konya GastroFest açılış töreninde yaptığı konuşmada, "UNESCO Yaratıcı Şehirler içerisinde yer alan, UNESCO tarafından koruma altına alınan yemeklerimiz var.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı Konya GastroFest açılış töreninde yaptığı konuşmada, "UNESCO Yaratıcı Şehirler içerisinde yer alan, UNESCO tarafından koruma altına alınan yemeklerimiz var. İnanıyoruz ki bu şehirlerin yemekleri ülkemizin her bir köşesinde sayısız farklı yemeğin olması ve yerel ürün çeşitliliğimiz topraklarımızın adeta bir yeryüzü laboratuvarı olduğunun göstergesidir." dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin yemek kültürünü tanıtmak için düzenlenen Konya GastroFest'in bu yıl ikincisi gerçekleşti. Kalehan Ecdat Bahçesi'nde bugün açılışı yapılan festivale Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından Ateş Baz-ı Veli Türbesi'nden getirilen tuz, bereket getirmesi için Gülbang duası eşliğinde Toyga Çorbası kazanına atılarak, festivalin açılışı gerçekleştirildi. Konya GastroFest, 4 Eylül Pazar akşamına kadar Kalehan Ecdat Bahçesi'nde ziyarete açık olacak.