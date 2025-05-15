Emine Erdoğan'dan Aile Mesajı: Aileye Sahip Çıkmak, Ortak Geleceğimize Sahip Çıkmaktır

Emine Erdoğan'dan Aile Mesajı: Aileye Sahip Çıkmak, Ortak Geleceğimize Sahip Çıkmaktır
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Aileye sahip çıkmak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Aileye sahip çıkmak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır. Her birimizin sorumluluğu, aile bağlarını yaşatmak ve güçlendirmektir. Ailelerimizi hep birlikte koruyalım, birlikte büyütelim. Unutmamalıyız ki Türkiye'nin gücü, ailelerin birliğinden doğar" dedi.

Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Günü nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, "Aile, bir milletin en sağlam kalesi; değerlerimizin kaynağı, karakterimizin aynasıdır. Toplumu ayakta tutan sevgi, saygı ve sadakat önce ailede yeşerir. Aile güçlü olursa, toplum da dirençli olur. Türkiye'nin yarınları, bugünün sağlam ailelerinde şekillenir. 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesi de bu bilinçle atılmış çok önemli bir adım. Uluslararası Aile Günü vesilesiyle bu anlamlı kararı bir kez daha vurguluyor, aile kurumunun her şartta korunmasını hayati bir görev olarak görüyorum. Zira aileye sahip çıkmak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır. Her birimizin sorumluluğu, aile bağlarını yaşatmak ve güçlendirmektir. Ailelerimizi hep birlikte koruyalım, birlikte büyütelim. Unutmamalıyız ki Türkiye'nin gücü, ailelerin birliğinden doğar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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