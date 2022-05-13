Emine Erdoğan: Türkiye'nin GETAT uygulamalarında dünya için bir cazibe merkezi olacağına eminim - Haberler

BURSA (DHA) - BURSA'da 'İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi'nin açılış programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tüm dünyada, geleneksel ve tamamlayıcı tıp, son derece talep görür hale geldi. Çünkü bu metot, insanı ruh ve beden bütünlüğü çerçevesinde değerlendiriyor. Koruyucu hekimliği esas alıyor. Ancak, GETAT uygulamalarının bilimsel ve akademik zeminde yürütülmesi son derece önemli. Ülkemizin bu anlamda potansiyeli ve mirası var. Türkiye'nin GETAT uygulamalarında önde gelen ülkelerden biri ve tüm dünya için cazibe merkezi olacağına eminim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi'nin açılış programına katıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri ve sektör temsilcileri de salonda hazır bulundu.