Emine Erdoğan, Türkevi'ndeki sergide Anadolu tekstilini devlet başkanlarının eşlerine tanıttı Açıklaması

NEW Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu'nun en eski dokuma ürünlerini misafir ettiği devlet başkanları eşlerine tanıttı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu'nun en eski dokuma ürünlerini misafir ettiği devlet başkanları eşlerine tanıttı.

Emine Erdoğan, New York Türkevi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitülerinde üretilen el emeği tekstil ürünlerinin sergilendiği programda, diğer ülkelerin lider eşlerine ve seçkin yabancı davetlilere hitap etti.

" Türkiye'nin Dokuma Atlası" etkinliğinin, "Anadolu'nun eşsiz kültür hazinelerini, insanlığın evrensel mirasına katmak amacıyla" düzenlendiğini belirten Emine Erdoğan, dünyada ulaşılan en eski dokumanın Anadolu'da bulunduğu ve günümüzden 9 bin yıl öncesine tarihlendiği bilgisini paylaştı.

En eski dokuma örneğinin Çatalhöyük'teki kazılarda bulunduğunu kaydeden Emine Erdoğan, "Bir zamanlar evlerdeki tezgahlarda dokunan sanat, bugün dünya müzelerinde, Rönesans tablolarında görsel bir şölen sunmaya devam ediyor." dedi.

Anadolu'nun çeşitli yörelerine özel "paha biçilemeyen" Türk kumaşlarının beğeniye sunulduğu sergide el yapımı tekstil ürünlerini misafirlerine tek tek tanıtan Emine Erdoğan, Batılıların brokar dedikleri, kemha dokumanın "en nadide örneklerinin" çok daha erken tarihlerde Bursa ve Amasra'da dokunmaya başlandığını ifade etti.

Emine Erdoğan, Osmanlı döneminde, kaliteli kumaşların renk ve desenlerinin peşine düşen ajanların olduğunu, dünyanın ilk tüketici kanunlarının İstanbul'da çıkarıldığını söyleyerek "Keten, ipek, yün, pamuklu ipliklerden, doğal boyalarla renklendirilerek dokunan kumaşlarımız, yalnız dayanıklılığıyla değil, sağlığı korumasıyla da değer kazanmıştır." dedi.

"Endüstriyel kumaşlar, kullan at toplumuna hitap ettikleri için kalıcı olmak gibi bir kaygıları bulunmuyor." diyen Emine Erdoğan, Türklerin tarihte, "nanoteknolojinin icadından binlerce yıl önce", hiçbir sentetik içerik kullanmadan, su geçirmeyen kıl çadırlar dokuyabildiğini belirtti.

Emine Erdoğan, "Türkistan'dan Akdeniz'e kadar, farklı iklimlere uyumlu dokumalarımız, muhteşem bir çeşitlilik gösterirken, zaman içinde, maalesef, bu güzelliklerden de mahrum kaldık. Günümüzde kullanılan kimyasal boyalarla birlikte; bitki köklerinden, denizlerden, minerallerden elde edilen renklerin ölümsüzlüğünü de kaybettik." diye konuştu.

Emine Erdoğan, geleneksel malzeme ve üretim yöntemleriyle kadim boyama tekniklerini günümüze uyarlamanın, çevre kirliliğini azaltmak anlamına geleceğini vurguladı.

Devlet başkanlarının eşlerinden Türk tekstil sektörüne övgü

Türk tekstil sektörünün başarılarına işaret eden Emine Erdoğan, "Tekstil sektörümüz halihazırda dünya pazarlarında önemli bir aktör durumundadır. Türkiye Yüzyılı'nda, küresel pazarlara sunduğumuz geleneksel dokumalarımızın, tekstil sektörümüzü daha da güçlendirmesini hedefliyoruz." dedi.

Emine Erdoğan, Türk tekstil ustalarının, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında, Yaşayan İnsan Hazineleri Envanterine kayıtlı olduğunu söyledi.

Emine Erdoğan, davetlilerin hayranlıkla incelediği Türkiye Dokuma Atlası Projesi için, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Olgunlaşma Enstitülerine, proje paydaşı İstanbul Tekstil Hammaddeleri İhracatçılar Birliğine, destekleri dolayısıyla Ticaret Bakanlığına ve Türk Hava Yolları'na teşekkür etti.

ABD moda dünyasının seçkin isimlerinin katıldığı etkinlikte, Kenya, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Kuzey Makedonya liderlerinin eşleri de hazır bulundu.

Sergilenen ürünlerden etkilenen lider eşleri, Türk tekstil sektörüne övgülerini dile getirirken Emine Erdoğan'a Türkiye Dokuma Atlası Projesi'ne katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Programa ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı.