Emine Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilk kadın amiralini tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TSK'nın ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ı tebrik etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadın gücünün her alanda başarıyla var olduğunu vurgulayarak Fırat'a görevinde muvaffakiyetler diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ( Tsk ) ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ı tebrik etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, 2023 Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında tuğamiralliğe terfi ederek TSK'nın ilk kadın amirali olan Fırat'a yürekten tebriklerini iletti.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Kadın gücünün hayatın her alanında, her meslekte başarı ve kararlılıkla var olduğuna bir kez daha şahit olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum. Görevinde muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.