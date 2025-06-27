Emine Erdoğan, TÜGVA Yönetim Kurulu Üyeleriyle Görüştü

Emine Erdoğan, TÜGVA Yönetim Kurulu Üyeleriyle Görüştü
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Gençlik Vakfı Yönetim Kurulu ile bir araya geldik. Gençlerimizin eğitimine, gönüllülük ruhunun güçlendirilmesine ve değer odaklı projelerin hayata geçirilmesine dair verimli bir sohbet gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, toplantıya katkı sunan TÜGVA üyelerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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