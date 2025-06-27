Emine Erdoğan, TÜGVA Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Gençlik Vakfı Yönetim Kurulu ile bir araya geldik. Gençlerimizin eğitimine, gönüllülük ruhunun güçlendirilmesine ve değer odaklı projelerin hayata geçirilmesine dair verimli bir sohbet gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, toplantıya katkı sunan TÜGVA üyelerini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
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