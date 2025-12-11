Emine Erdoğan, TOGEMDER'in 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı'nın açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TOGEMDER tarafından düzenlenen 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı'nın açılışını 13 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirecek.

Etkinlik, derneğin 20'nci yılında 'Bir Alışveriş, Bin İyilik' sloganıyla kapılarını TAŞYAPI Şişli Etkinlik Alanı'nda açacak. 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek protokol açılışının ardından Dönüşüm Pazarı, 14–15–16 Aralık tarihlerinde TAŞYAPI Şişli Etkinlik Alanı'nda ziyaretçilere açık olacak. Üç gün boyunca açık kalacak pazarda; mobilya, giyim, ayakkabı, aksesuar, ev eşyası ve elektronik ürünler dahil olmak üzere markalar tarafından bağışlanan binlerce yeni ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

DÖNÜŞÜM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Etkinlikte TOGEMDER'in mefruşat, giyim ve yemek atölyelerinde üretilen ürünler de yerini alacak. Onarılan mobilyalar, yeniden dikilen giysiler, sıfır atık odaklı tasarımlar ve ikinci el eşyalar, sürdürülebilir yaşam farkındalığını desteklemek amacıyla ziyaretçilerle buluşacak. Etkinliğin ana sembolü olan nar, tarih boyunca bereketi ve dayanışmayı temsil eden bir motif olarak öne çıkıyor. Pazardan alınan her ürün nar taneleri gibi iyiliğe dönüşecek; geliri sosyal yardım projelerinde kullanılacak.

YENİ YIL ÖNCESİ ANLAMLI BİR HEDİYE ALTERNATİFİ

Yeni yıl yaklaşırken alınabilecek hediyelere farklı bir anlam katan pazar, ziyaretçilere hem ekonomik hem de sosyal fayda yaratan ürünler sunacak. Dönüştürülen mefruşat ürünleri, yenilenen mobilyalar ve iyiliğe kazandırılmış parçalar yeni yıl hediyeleri için anlamlı bir seçenek oluşturuyor. Girişlerin ücretsiz olduğu Dönüşüm Pazarı, herkesi iyilik hareketine ortak olmaya davet ediyor.