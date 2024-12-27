Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, yarın ya da pazar günü İmralı'ya gidiyor
Tarih netleşti! DEM Parti İmralı'ya gidiyor
Ağabey Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Bizim köyü güzel bir köy zannetmeyin
Narin'in ağabeyi korkunç gerçeği itiraf etti: Yalnız biz biliriz
16 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Ünlü isimler gözaltında
Yasa dışı bahis operasyonunda ikinci dalga

Emine Erdoğan, TOGEM-DER Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, TOGEM-DER Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, onursal başkanlığını yürüttüğü Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, onursal başkanlığını yürüttüğü Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Onursal başkanlığını yürüttüğüm TOGEMDER'in yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum." ifadesini kullandı.

Görüşmede, derneğin 2024 yılı faaliyetleri ve geleceğe yönelik projelerinin detaylı şekilde değerlendirildiğini vurgulayan Erdoğan, "Her bir üyemize emekleri için teşekkür ediyor, dayanışma ve işbirliğinin gücüne olan inancımızla çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
img

Torreira, Galatasaray'ın başını yaktı
img

Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
img

Ali Babacan'dan dikkat çeken ifadeler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'KAAN' Yunanistan'da panik yarattı: Biz vida bile üretemiyoruz
'KAAN' komşuda panik yarattı! "Biz vida bile üretemiyoruz"
Tanrıkulu: Yarın hüküm açıklansa bile gerçek fail kim bilemeyeceğiz
Tanrıkulu: Yarın hüküm açıklansa bile gerçek fail kim bilemeyeceğiz
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz konuldu
Mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz konuldu
İran, Suriye'yi kan gölüne çevirecek provokasyon: Hepsinin kafasını koparın
İran'dan 17 kenti kana bulayan kışkırtma: Hepsinin kafasını koparın

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar neden yok? (RTÜK) Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yeni bölüm yok mu 27Aralık Cuma? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? En Hamarat Benim kim kazandı? 27 Aralık Cuma En Hamarat Benim kim 1. oldu! Epic Games çöktü mü, sorun nasıl çözülür? Son dakika Epic Games Store problem mi var 27 Aralık Cuma? 20.20 saat anlamı nedir? 20 20 saat aşk anlamı 2025! Fenerbahçe 1969-1970 futbol sezonunda kaç gol yedi? Fenerbahçe şampiyon olduğu 1969-1970 futbol sezonunda oynadığı 30 maçta toplam kaç gol yemiştir? "Köşeyi Dönen Adam" adlı filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Adem'e Amerika'daki amcasından hangisi miras kalır? Hangi adda bir yiyecek vardır? (Altüst böreği, Karman çorman çöreği, Darmaduman pidesi, Allak bullak keki ) Görümcem görmesin, Yengem duymasın, Eltim yemesin, Kaynanam bilmesin helvası var mı? Geçmişi 16. yüzyıla dek uzanan, Osmanlı mutfağında hangi adla da bilinen bir helva çeşidi vardır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.