Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanının eşi Latife El Durubi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Türkiye'ye gelen Latife El Durubi ile Nest Kongre ve Fuar Merkezi'nde görüşme gerçekleştirdi.

El Durubi ve Emine Erdoğan görüşmede, Suriye'de kadınlar ve çocuklarla ilgili yapılabilecek ortak çalışmaları ele aldı.

Görüşmenin sonrası El Durubi, 2023'de BM 78. Genel Kurulu'nda küresel düzeyde imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.

El Durubi ve Emine Erdoğan daha sonra Afrika Kültür Evi standını ziyaret etti. El Durubi, stantta sergilenen ürünleri beğendiğini ifade etti.

Emine Erdoğan, Latife El Durubi'yi 4 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde ağırlamıştı.