İSTANBUL'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sıfır atık, umut ürettiğimiz, yepyeni bir dönemin adıdır. Bazen sıfır atık yaşam modelini uygulamanın zor olduğu yönünde eleştiriler duyuyorum. Şunun altını çizmek isterim ki, bizim sıfır atığı mükemmel bir şekilde uygulayan bir azınlığa değil, küçük adımları kararlılıkla atan, evindeki organik atıkları kompost yaparak gübreye dönüştüren, restoranda artan yemeğini çekinmeden yanında götüren, elektrikli cihazını bekleme modunda bırakmayıp kapatan, velhasıl, 'Ben mi kurtaracağım dünyayı?' demeden, insanlığın iyiliği için elinden geleni, geldiği kadarıyla yapma gayretinde olan milyonlara ihtiyacımız var" dedi.

Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat iş birliğiyle 'Sıfır Atık Hareketi İnsan, Mekan, Dönüşüm' temasıyla düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'da katıldı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen foruma 108 ülkeden katılımcı yer aldı. Foruma ayrıca Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Arbaş, Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Mukhtar Babayev, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören ve uluslararası kuruluş temsilcileri ile BM Sıfır atık danışma kurulu üyeleri, akademisyenler de katıldı.

Forumun anlatıldığı video gösterimiyle başlayan program, Emine Erdoğan'ın insanlığa yaptığı çağrıların yer aldığı videoyla devam etti. 3 gün boyunca yapılacak forumda 'Davranış Değişimi: Zihin Değişirse Sistem Değişir', 'Sıfır Atık Hareketine Öncülük Eden Kadınlar', 'Tek Kullanımlıktan Dayanıklı Teknolojiye', 'Daha Akıllı Atık: Yapay Zeka Etkisi' ve 'Döngüsel Dönüşüme Öncülük Eden Şehirler' gibi başlıklar altında oturumlar gerçekleştirilecek. Bu yılki teması 'İnsan, Mekan, Dönüşüm' olan forum; çevre, ekonomi ve toplumun kesişiminde yer alan dönüşüm süreçlerine odaklanarak, insanın doğayla ilişkisini yeniden düşünmeye teşvik edildi. Konuşmaların ardından hediye takdimi yapılarak, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, sıfır atıktan ilhamla yapılan 'Yusuf'un gömleği' adlı eseri Emine Erdoğan'a hediye etti. Ardından aile fotoğrafı çektirildi.

'DÜNYADA GÖRMEK İSTEDİĞİNİZ DEĞİŞİMİN KENDİSİ OLUN'

Forumda konuşan Emine Erdoğan, "Meşhur bir sözde şöyle denir, 'Dünyada görmek istediğiniz değişimin kendisi olun.' Ne var ki insanlık, bu yüzyıla geldiğinde, değişimin değil, değiştirmesi gereken şeylerin kendisi oldu. Döngüsel tüketim modellerine geçmek yerine, tüketim toplumlarına dönüştü. Kendi eliyle, sahte ihtiyaçlardan ve yapay mutluluklardan örülü bir dünya kurdu. 'Düşünüyorum, öyleyse varım' dediği yerden, 'Tüketiyorum, öyleyse varım.' noktasına savruldu. Bizler bugün, umutsuzluğun değil, büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. Sıfır atık, umut ürettiğimiz, yepyeni bir dönemin adıdır. Bazen sıfır atık yaşam modelini uygulamanın zor olduğu yönünde eleştiriler duyuyorum. Şunun altını çizmek isterim ki bizim 'Sıfır Atığı' mükemmel bir şekilde uygulayan bir azınlığa değil, küçük adımları kararlılıkla atan, evindeki organik atıkları, kompost yaparak gübreye dönüştüren, restoranda artan yemeğini çekinmeden yanında götüren, elektrikli cihazını bekleme modunda bırakmayıp kapatan, velhasıl, 'Ben mi kurtaracağım dünyayı?' demeden, insanlığın iyiliği için elinden geleni, geldiği kadarıyla yapma gayretinde olan milyonlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE OLARAK VAR GÜCÜMÜZLE ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Erdoğan, "Gururla ifade etmek istiyorum ki, Türkiye olarak, iklim krizindeki payımızın çok düşük olmasına rağmen var gücümüzle çözümün parçası olmak için çalışıyoruz. 2017 yılında, Türkiye'de başlattığımız Sıfır Atık Hareketi, bu hedefin en net göstergesidir. Bu yılın başında, ülkemizde yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı, yüzde 36 seviyesine çıkardık. Bugüne kadar, 74,5 milyon ton atığı geri kazandık. Ekonomimize 256 milyar lira kazanç sağladık. 'Sıfır Atık Mavi Hareketi' kapsamında, yaklaşık 285 bin ton deniz çöpünü topladık. Dünyadaki hiçbir krize seyirci kalmayan bir ülke olarak, çevre krizinin çözümünde de yer almayı, insanlığa karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek olarak kabul ettik. Ülkelerin bu mutabakatı, insanlık ailesinin çevre meselesindeki dayanışma ruhunu ortaya koyan çok anlamlı bir örnek oldu. Bu karar neticesinde, 30 Mart tüm dünyada Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilirken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ve şahsımın başkanlığında Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu kuruldu. 2023'den bu yana, danışma kurulumuzla dünyadaki en iyi sıfır atık uygulamalarını öne çıkarmak, uygulamayı yaygınlaştırmak ve farkındalığı artırmak misyonuyla çalışıyoruz. Ne mutlu ki biz bu yola çok kilometre ekledik" diye konuştu.

'İNANIYORUM Kİ, GÜZEL İSTANBULUMUZ, BUNDAN SONRA, SIFIR ATIĞIN BAŞKENTİ OLACAK'

Erdoğan, "2023'te küresel sıfır atık çalışmalarının merkezi olması amacıyla Türkiye'de Sıfır Atık Vakfını kurduk. Vakfımızın, büyük bir iştiyak ve yüksek bir enerjiyle, danışma kurulumuzun faaliyetlerine en güçlü desteği veriyor. Vakfımız bünyesinde sıfır atık alanında, iyi uygulama ve politika paylaşımında uluslararası bir merkez olan Sıfır Atık Enstitüsü'nü kurduk. Ayrıca, Küresel Sıfır Atık Ödülleri projemizi de, geçtiğimiz 30 Mart kutlamalarında, New York'ta duyurduk. Kurulumuzun sekretaryasını büyük bir özveriyle yürüten Birleşmiş Milletler Habitat'ın, Türkiye'de bölgesel bir ofis açması için gerekli adımları attık. İnanıyorum ki, güzel İstanbulumuz, bundan sonra, sıfır atığın başkenti olacak, sürdürülebilir bir geleceğin temelleri inşallah burada atılacak" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL, GAZZE'DE, TARİHİN EN VAHŞİ SOYKIRIMINI YAPARKEN, BİR YANDAN DA 'EKOKIRIM YAPTI'

Emine Erdoğan, "İklim değişikliği ile mücadelede bugüne kadar genellikle belediye atık miktarı, plastik kirliliği, doğrusal üretim tüketim gibi başlıklar gündemde oldu. Fakat bugün en çok, savaşların çevreye verdiği tahribatı, yeryüzüne bıraktığı derin yara izlerini konuşmalıyız. Savaşların, iklim değişikliğiyle mücadelemizdeki kazanımlarımızı nasıl sıfır noktasına gerilettiğini anlatmalıyız. Bunun en acı örneği, bugün Filistin'de yaşanıyor. İsrail, Gazze'de, tarihin en vahşi soykırımını yaparken, bir yandan da 'ekokırım' yaptı. Gazze'deki yıkımdan, geri dönüştürülmesi belki bir asır sürecek, 61 milyon ton enkaz kaldı. Ağaç mahsullerinin yüzde 97'si, yıllık mahsulün yüzde 82'si, çalılık alanların yüzde 95'i yok oldu gitti" dedi.

'GAZZE'DE YOK OLAN ÇEVRE, TÜM İNSANLIĞA AİTTİR'

Erdoğan, "Mühimmat, katı atık ve arıtılmamış kanalizasyondan kaynaklanan toprak kirliliği, gıda üretimini imkansız hale getirdi. Ne insanların yaşayabileceği bir yer kaldı, ne hayvanların otlayacağı alanlar, ne de kuşların ve su canlılarının barınacağı bir çevre. O yüzden şu gerçeğin altını kalın çizgilerle çizelim savaşlar durmadıkça, tabiatın yaralarını saramayız. Nesiller arası adaleti sağlayamayız. Gazze'de yok olan çevre, tüm insanlığa aittir. Dünyanın bir ucunda, belki bizden kilometrelerce uzakta yaşanan savaşlar, yok olan türler, kuruyan göller, büyüyen çöller, aslında yanı başımızdalar. Çünkü ekosistem bir bütündür. Gazze'nin çoraklaşan toprakları, bize de uzanır. Başka bir kıtada çekilen su ve gıda kıtlığı bizim soframızı da yoksullaştırır. O yüzden, sıfır atık hareketi demek, küresel vicdan demektir. Bu vicdan haritasını ne kadar büyütürsek, kimsenin geride kalmadığı bir dünyayı o ölçüde tesis edebiliriz" ifadelerini kullandı.

'SIFIR ATIK YAŞAMI KORUMA İRADESİDİR'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün burada bir araya gelişimiz yalnızca çevreye duyarlılığın değil insanlığın ortak vicdanının bir yansımasıdır. Çünkü sıfır atık aslında yaşamı, doğayı ve insanlığı koruma iradesidir. Bizim kültürümüzde israf hiçbir zaman hoş görülmemiştir. Bu anlayışı biz bugün tarım politikalarımıza, eğitim projelerimize, gıda sanayimize ve su yönetimimize entegre ediyoruz" dedi.

'SIFIR ATIK SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYANIN ANAHTARIDIR'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "21'inci yüzyılda dünyamız ve insanlık alemi deyim yerindeyse sınırsız tüketimin bile artık sınırına dayanmış durumdadır. Sıfır Atık sürdürülebilir bir dünyanın anahtarıdır. Burada uyumla birlikte sıfır atık iklim değişikliğine uyumu sağlayacak en büyük güçtür. Bu hareketle sadece atığı azaltmıyoruz. Ortak evimiz dünyamızı korumak için küresel bir bilinç bu manada oluşturuyoruz" şeklinde konuştu.