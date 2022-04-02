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Emine Erdoğan, şehit ve gazileri andı

AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
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Emine Erdoğan, şehit ve gazileri andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bu yıl ramazanın ilk iftarını şehit yakınlarıyla yaptıklarını belirterek, vatanı için şehit düşenleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bu yıl ramazanın ilk iftarını şehit yakınlarıyla yaptıklarını belirterek, vatanı için şehit düşenleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İlk iftar sofrasında, ilk orucumuzu şehitlerimizin yakınlarıyla birlikte açtık, ellerimizi semaya birlikte uzattık. Rabbimden tuttuğumuz oruçları kabul etmesini diliyor, vatanı için gözünü kırpmadan canını veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, şehit yakınları ile yapılan iftar buluşmasından fotoğraflara da yer verdi.

Emine Erdoğan, şehit ve gazileri andı

Emine Erdoğan, şehit ve gazileri andı

Emine Erdoğan, şehit ve gazileri andı

Emine Erdoğan, şehit ve gazileri andı

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Şehit, Güncel, Haberler

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