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Emine Erdoğan, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti

AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
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Emine Erdoğan, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu Trabzonspor'u tebrik etti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından "ŞampiyonTrabzonspor" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "38 yıl sonra gelen galibiyet! Sevinme sırası evimizin Trabzonsporlu torunlarında. Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor Kulübünü, camiasını ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

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