İstanbul'daki 6.2'lik depremde 1025 bina az hasar aldı

İstanbul'daki depremde kaç bina hasar aldı? Bakan Kurum'dan açıklama
Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! 9 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı, çok sayıda ölü var
Bakanlık ifşa etti! Lahmacunda kalp eti kullanmışlar

Bakanlık markayı ifşa etti! Lahmacun yerine kalp yedirmişler
Aynı dönemde gönül ilişkisi kurduğu 6 kadını 12 milyon TL dolandırdı

12 milyon liralık büyük oyun! 6 kadını birden tuzağına düşürdü

Emine Erdoğan "Saklı Kalanlar" sergisine ilişkin paylaşım yaptı

Emine Erdoğan
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ta saklı kalmış bir bohçanın içinden çıkan el yazması kitabın izlenime sunulduğu ve restorasyon sürecinde yerli el yapımı kağıtların kullanılmasıyla Türkiye'de bir ilke imza atılan "Saklı Kalanlar" sergisine ilişkin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ta saklı kalmış bir bohçanın içinden çıkan el yazması kitabın izlenime sunulduğu ve restorasyon sürecinde yerli el yapımı kağıtların kullanılmasıyla Türkiye'de bir ilke imza atılan "Saklı Kalanlar" sergisine ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Geçmişten günümüze uzanan bir hafızanın sessiz tanığı olan 'Saklı Kalanlar' sergisi, bilgi ve kültürün korunmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor. Toprağın ve zamanın içinden çıkıp bize ulaşan bu kıymetli mirasın, nice eserlerin doğuşuna vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Asitane Vakfı tarafından hazırlanan "Saklı Kalanlar" sergisinden görüntülerin yer aldığı videoya da yer verildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.