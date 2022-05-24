Emine Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi - Haberler

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Emine Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Emine Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifa diliyorum. Şehitlerimizin ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

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