Emine Erdoğan, New York'ta Türk ailenin evinde iftar yaptı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği'nin özel davetlisi olarak bulunduğu New York'ta Türk ailenin iftar sofrasına konuk oldu.

Emine Erdoğan, BM'deki 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılmak için gittiği New York'ta aslen Bolulu olan Hoşcan ailesini ziyaret etti. 15 yıldır New York'ta yaşayan aile, Emine Erdoğan'ı çiçeklerle karşıladı. Cemile-Yunus çifti ve çocukları Ebru ve Ebrar Zeynep Hoşcan ile sohbet eden Emine Erdoğan'a ziyarette, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ve Erdoğan çiftinin kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti. Emine Erdoğan, 30 yıldır aşçılık ve otelcilik alanında çalışan, şu anda da New York'ta bir restoranda şef ve yönetici olarak görev yapan baba Yunus ve ev kadını olan anne Cemile'nin ABD'ye taşınma süreçlerini dinledi. Emine Erdoğan, Saint John's Üniversitesi Psikoloji bölümünde okuyan Ebru Hoşcan ve ilkokul öncesi eğitimi alan Ebrar Zeynep Hoşcan ile eğitim hayatları üzerine sohbet etti.

BM Genel Kurulu, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu 'sıfır atık' kararını oydaşmayla kabul etmişti. Genel Kurulun bu kararıyla 30 Mart 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan edildi.