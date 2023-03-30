EMİNE ERDOĞAN, NEW YORK'TA AZERBAYCAN MİLLİ MECLİSİ BAŞKANI GAFAROVA İLE BİR ARAYA GELDİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki (BM) 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılmak için geldiği New York'ta Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'yla bir araya geldi. Türkevi'ndeki görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Emine Erdoğan, Sıfır Atık ile ilgili deneyimlerimizi paylaştık. Çevre sorunlarının tüm dünya ülkelerinin sorumluluğunda olduğu konusunda ve iklim krizi ile ortak mücadelede hemfikiriz açıklamasında bulundu.

Sahibe Gaforava'ya Türkiye'de, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle başsağlığı dilekleri ve gösterdikleri destek için teşekkürlerini ileten Emine Erdoğan, Onun nezdinde can Azerbaycan halkına teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. (DHA)