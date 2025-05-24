Emine Erdoğan'dan Depozito Yönetim Sistemi paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Depozito Yönetim Sistemi paylaşımı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık hareketi kapsamında hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık hareketi kapsamında hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık, sadece bir çevre hareketi değil; bu topraklara duyduğumuz vefanın, geleceğe olan borcumuzun adıdır. Şimdi bu büyük yürüyüş, Depozito Yönetim Sistemi ile yeni bir anlam kazanıyor. Ne mutlu ki atıklar artık kayıp değil kazanç, yük değil değer olacak. Ekonomiye can, çevreye nefes katacak. Bu önemli adımın ülkemize, milletimize ve yarınlarımıza hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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