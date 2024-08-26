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Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zaferin sadece askeri bir zafer olmadığını, tarihi ve ebedi bir miras olduğunu belirtti. Sultan Alparslan ve diğer kahramanları rahmet ve minnetle anan Emine Erdoğan, inanç ve cesaretleriyle çağları aşan bir medeniyetin temellerini atanları selamladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümünü kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Şanlı Malazgirt Zaferi, sadece askeri bir zafer değil, bize emanet edilen tarihi ve ebedi bir mirastır. Sarsılmaz inanç ve cesaretle, çağları aşan bir medeniyetin temellerini atan Sultan Alparslan ile tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan Malazgirt Politika Güncel Haberler

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