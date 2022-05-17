Emine Erdoğan: Maddelerle ya da teknolojiyle köle efendi ilişkisi kuruyoruz - Haberler

Emine Erdoğan: Maddelerle ya da teknolojiyle köle efendi ilişkisi kuruyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bağımlılıkların bireysel ve toplumsal hayatı tehdit ettiğini belirterek, "Geleneksel değerlerden ve geleneksel kurumlardan bir kopuş söz konusu. Yakın ilişkilerimiz zayıflıyor, maddelerle ya da teknolojiyle köle efendi ilişkisi kuruyoruz" dedi.

Emine Erdoğan, Ankara'da 'Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sempozyumu'na katıldı. İnsanların bilinçlerinin berraklığını çeşitli sebeplerle kaybettiği, bağımlılık çeşitlerinin gittikçe arttığı bir dünyada yaşandığını söyleyen Emine Erdoğan, "Bağımlılıklar, tüm alt başlıklarıyla, dünyanın müşterek sorunlarından biri. İnsanın bireysel sağlığından başlayarak, toplumsal sağlığı tehdit ediyor. Bu durumun sonuçlarını, sönen hayatlar, dağılan aileler ve azalan toplumsal huzur olarak görüyoruz. En basit haliyle bağımlılık, kişinin kullandığı bir nesne, madde ya da bir davranışı üzerindeki kontrolünü ve iradesini yitirmesidir. Bağımlılığa dönüşen şeylerin eksikliği, büyük bir yoksunluk duygusuna dönüşür" ifadelerini kullandı.

Bağımlılıklarla mücadelede Yeşilay'ın takdire ve alkışa şayan işler yaptığını söyleyen Erdoğan, "İnsan onurunu gözeten, insanın saygınlığını esas alan yaklaşımıyla, hayat yolunda ayağı tökezleyen kardeşlerimizin, çocuklarımızın elinden tutuyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde çalışan klinik psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve halkla ilişkileri uzmanlarından oluşan 503 kişilik sağlam bir ekip var. Danışanlara ücretsiz ve yüz yüze hizmet sunuyorlar. Salgın döneminde yürüttükleri özel çalışmalar için de bilhassa tebrik ediyorum. 'Yeşilay Danışmanlık Merkezi Kovid-19 Psikolojik Destek Hattı'nı kurarak, salgın döneminde yoğun kaygı ve psikolojik rahatsızlık belirtisi gösterenlere derman oldular. İlaveten, bu süreçte tütün bağımlılığına karşı özel çalışmalar yürüttüler" değerlendirmesinde bulundu.

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Haber: Kaan ULU- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA,