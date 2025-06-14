Emine Erdoğan, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğitim hayatlarında yeni bir kapı açılan sevgili gençlerimize, yarınki LGS sınavında başarılar diliyorum. Zorlu bir maratonun ardından sıra emeklerinin karşılığını almaya geldi. Her bir yavrumuzun hayallerine kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.