Emine Erdoğan: Koruyucu Aile Sistemi'nin tüm dünyada yaygınlaşması elzemdir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Şunu hiç unutmamalıyız ki dünyanın bütün çocukları, insanlık ailesinin öz evlatlarıdır. O nedenle Koruyucu Aile Sistemi'nin sadece ülkemizde değil, tüm dünyada yaygınlaşması elzemdir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda 'Koruyucu Aile Günü' programı düzenledi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, vali eşleri, koruyucu aileler ve davetliler katıldı. Programda ilk olarak koruyucu ailenin yanında büyüyen bir genç hazırladığı mektubu okudu. Koruyucu ailelerden olan Yasemin Dertli ve Durdu Dertli çifti de günün anlamını taşıyan bir metni okudu. 'Ailem-Candan Yakın Kalpler'in kısa tanıtım filminin gösterisinin yapıldığı programda, Çocuk Evi'nde yetişen Merve Başoğlu ve kardeşi Muhammed Başoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'ndan oluşan bir grup da müzik dinletisi sundu.

VALİ EŞLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Burada konuşan Emine Erdoğan, koruyucu ailelerle gerçekleştirdikleri buluşmaların kendisi için her zaman bambaşka bir anlam ve heyecan taşıdığını belirterek, "Çünkü sizlerin örnekliğinde, sevginin, iyiliğin ve merhametin ulaştığı en yüksek zirvelere tanıklık ediyoruz. Sizler, insanın vicdan incisini nasıl parlatabileceğini bizlere gösteriyorsunuz. Sizleri bu güzel yavrularımızın yoluna çıkaran Rabb'imize hamdolsun" dedi.

Bugün Koruyucu Aile Günü'nü kutlamak üzere bir araya geldiklerini söyleyen Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ve bakanlık çalışanlarına şükranlarını sundu.

Emine Erdoğan, 'Gönül Elçileri' olarak 81 ilin vali eşlerine ayrıca teşekkür etti. Vali eşlerinin koruyucu ailelik konusunda toplumsal farkındalığın artması için çok emek verdiklerini, adeta hayırlarda yarıştıklarının altını çizen Erdoğan, bu yıl koruyucu aile çalışmalarında örnek başarı sergileyen Isparta, Kahramanmaraş ve Hatay'ın vali eşlerini de gönülden kutladı.

'DÜNYANIN EN GÜZEL KÖŞKÜ, AİLE OCAĞIDIR'

Emine Erdoğan, çocukluğun, insanın anavatanı, yetişkinliğin ise gurbeti olduğunu işaret ederek, "İster iyi geçmiş olsun, ister buruk, insan iç yolculuklarında hep çocukluğuna döner. Bizi hayata karşı dirençli kılan, hatırladığımızda güç bulduğumuz çocukluğumuzdur. Kalbimizi sızlatansa, belki doyasıya yaşanmamış, belki küskün geçmiş bir çocukluktur. Eğer bir çocuğa mutlu bir çocukluk sunabiliyorsak, aslında bir hazine sandığı dolduruyoruz demektir. Çünkü dünyanın en güzel köşkü, aile ocağıdır. En güzel şarkısı, ninnilerdir. En leziz tadı, ailece oturulan sofralardır. En büyük mutluluğu, başını, annenin, babanın dizine yaslamaktır. Dünyada bundan daha büyük bir zenginlik yoktur. Fakat şu da bir gerçek ki dünya bir imtihan yurdudur. Hiç istemesek de hayatın zorlukları karşısında bazen aileler dağılabilir. Tam da bu noktada bizlerin sorumlulukları başlıyor. Çok şükür ki biz, 'insanın insana emanet olduğu' inancını yüreğine nakşetmiş bir milletiz. Bu anlayış hem gündelik hayatımıza nüfuz etmiş hem de resmi çatıların altında kurumsallaşmıştır. Himaye-i Etfal Cemiyeti'nden Darüşşafaka'ya, Darüleytam'dan Darülaceze'ye kadar nice kuruluş, kimseyi darda bırakmamıştır" dedi.

'1113 BEKAR KORUYUCU ANNE VE 77 BEKAR KORUYUCU BABA VAR'

Emine Erdoğan, yüzlerce yıllık sağlam kökleri olan dayanışma kültürünün, bugün Koruyucu Aile Sistemi aracılığıyla devam ettiğini bildirdi. Korucuyu aile yanındaki çocuk sayısının bugün itibarıyla 10 bin 657'ye ulaştığını aktaran Erdoğan, 8 bin 917 hanenin insanlık sanatının ustalıkla icra edildiği kalpten saraylara dönüştüğünü belirtti. Koruyucu ailelerin 7 bin 692'si anne-baba çiftlerden oluştuğu gibi 1113 bekar koruyucu annenin ve 77 bekar koruyucu babanın da bulunduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Elbette çocuk denildiğinde aklımıza önce anneler geliyor. Ancak ben burada çocuklarımıza kendilerini bir dağa yaslanmış gibi güvende hissettiren beyefendilere de hususi olarak çok teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Koruyucu ailelerin yanında bulunan 1223 çocuğun özel gereksinimli çocuklar olduğunun altını çizen Erdoğan, bu çocukların yüzde 37'sinin ağır engelli grubunda yer aldığını vurguladı.

'ELİNDEN TUTTUĞUMUZ HER ÇOCUK GÜÇLÜ GELECEĞİN TEMİNATI'

Erdoğan, araştırmaların erken çocukluk döneminin tüm hayatın belirleyicisi olduğunu gösterdiğini bildirdi. Bu dönemde kazanılan deneyimlerin, bireyin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimi üzerinde kalıcı etkilerinin olduğunu söyleyen Erdoğan, "Yani yetişkinlik kumaşımız, çocukluk ipliğiyle dokunur. Sevgi, güven, bakım ve eğitim ilmekleri ne kadar sağlam olursa, kumaş da o kadar dayanıklı olur. Dolayısıyla huzur ve güven ikliminde gelişen her çocuk, güçlü bir toplumun yapıtaşıdır. Bildiğiniz gibi çocuklar, dünya nüfusunun üçte birini oluşturuyor. O nedenle, elinden tuttuğumuz her çocuk, güçlü ve müreffeh bir geleceğin teminatı olur. Bugün aileler yalnızca ekonomik ya da geçimsizlik gibi nedenlerle değil, maalesef savaşlarla da dağılıyorlar" ifadelerini kullandı.

Dünyada 150 milyon civarında yetim çocuk bulunduğunu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 40 bine yakın çocuğun yetim kaldığını vurgulayan Erdoğan, "Şunu hiç unutmamalıyız ki dünyanın bütün çocukları, insanlık ailesinin öz evlatlarıdır. O nedenle Koruyucu Aile Sisteminin sadece ülkemizde değil, tüm dünyada yaygınlaşması elzemdir. Gönül elçileri, geçen sene UNICEF tarafından örnek proje gösterildi ve biz de bu başarımızı New York'ta UNICEF Genel Merkezi'nde dünyaya anlattık. Gerek milletimizin gerek devletimizin müşfik karakteriyle ne kadar gurur duysak az" diye konuştu.

'AİLE YILI İLAN ETTİĞİMİZ BU SENEYİ BİR MİLAT YAPALIM'

Emine Erdoğan, Koruyucu Aile Sistemi'nin vatandaş ve devlet arasındaki en güzel iş birliklerinden biri olduğunu söyleyerek, "Tüm vatandaşlarımız bilsinler ki çocuklarımız koruyucu aile yanına yerleştikten sonra da devletimiz elini onların üzerinden çekmiyor, eğitim masraflarından bakım masraflarına kadar çeşitli maddi destekler veriyor. Sosyal hizmet uzmanlarımız, karşılaşılabilecek her güçlükte ailelerimizin yanında yer alıyor. O nedenle koruyucu ailelerimizden, bu konudaki farkındalığın artması için destek olmalarını rica ediyorum" dedi.

Koruyucu ailelerden bu konudaki farkındalığın artması için destek olmalarını rica eden Erdoğan, onların tecrübelerini çevreleriyle paylaşmanın çok önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, "Gelin, bilhassa 'Aile Yılı' ilan ettiğimiz bu seneyi, her çocuğun bir aile yanında yeni bir başlangıç yapacağı bir milat yapalım. Çocuklar kalplerinde derdi, kederi değil, neşeyi, sevinci taşısın. Evlerimiz, Sevgili Peygamberimizin 'en hayırlı ev' diye övdüğü evlerden biri olsun, inşallah" diye konuştu.

'ONLARI, KARİYER HEDEFLERİNE ULAŞMALARINDA DESTEKLİYORUZ'

Erdoğan, bugün devletin himayesinde yetişmiş, bürokrasiden özel sektöre, sanattan spora, birçok alanda Türkiye'ye önemli hizmetleri olan insanların olduğunu, her biriyle gurur duyduklarını söyledi. Henüz koruyucu aile yanına yerleştirilmemiş çocukların, devletin bir ev sıcaklığını sunan çocuk evlerinde büyüdüklerini belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onları mentörlük sistemiyle, yeteneklerini geliştirmeleri ve kariyer hedeflerine ulaşmalarında destekliyoruz. Birkaç örnek vermek gerekirse, yüzlerce yavrumuz, el sanatları, müzik, bale, yazarlık, robotik kodlama, fotoğrafçılık ve zeka oyunları gibi faaliyetlerle uğraşıyorlar. 2024 yılında, 421 gencimiz üniversiteyi kazanarak yüksek öğrenim hayatlarına başladılar. Devlet korumasında yetişen çocuklarımıza istihdam hakkının tanınmasından bu yana toplam 64 bin 238 atama yapıldı. Devletimizin verdiği hizmetleri burada tek tek saymaya zamanımız yetmez. Ancak şunu söyleyebilirim ki, bu gayretin temelinde çocukların yüzündeki tek bir tebessümün bile dünyalara bedel olduğu inancımız yatmaktadır."

' KORUYUCU AİLELİK KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİRİYORUZ'

Bakan Göktaş ise, 2002 yılında başlatılan Gönül Elçileri Projesiyle, son 2 yılda 1470 çocuğu daha koruyucu aile şefkatiyle buluşturduklarını belirterek, "10 bin 657 çocuğumuz, 8 bin 917 koruyucu aile ile birlikte sevgi ile büyüdükleri bir aile ortamına kavuştu. Diğer yandan yürüttüğümüz farkındalık çalışmalarıyla toplumun tüm kesimlerini bu gönül hareketinin bir parçası olmaya davet ediyor, koruyucu ailelik kültürünü güçlendiriyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, 511 personelin koruyucu aile eğitimi, 83 personelin ise eğitici eğitimi almalarını sağladıklarını belirterek "Diğer yandan son bir yılda 3 bin 20 koruyucu ailemizin eğitimlerini tamamlamasını sağladık. Bu modeli özellikle 0-6 yaş grubu çocuk kuruluşlarının yoğun olduğu illerde yaygınlaştırıyoruz. Bu kapsamda 13 pilot ilimizde tüm çalışmalarını bitirdiğimiz Geçici Koruyucu Ailelik Modeli ile koruyucu ailelik sistemimizi daha kapsayıcı hale getirdik. Bu uygulamanın umut veren ilk adımını, bugün aramızda bulunan Asuman ve Serdar Akman çiftiyle attık. Kurban Bayramı arifesinde, henüz 16 günlük minik Asel bebeğimizi mutlulukla kucaklarına alarak Türkiye'nin ilk geçici koruyucu ailesi oldular. Geçtiğimiz hafta, İzmir'de 6 bebeğimizi daha koruyucu ailelerimize teslim ettik. Bu iyilik yolculuğunu büyütmeye, daha fazla çocuğumuzu koruyucu ailelerle buluşturmaya kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Emine Erdoğan, Bakan Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ile koruyucu ailelik çalışmalarında öne çıkan Isparta, Hatay ve Kahramanmaraş'ta 'gönül elçileri' olan vali eşlerine plaket takdim edildi. Programda günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. Program, 'Ailem-Candan Yakın Kalpler' belgeselinin ilk bölümünün izlenmesinin ardından sona erdi.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Muhammet BAYRAM/ANKARA,