Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da gençlerle çevre yürüyüşüne katıldı - Haberler

- Emine Erdoğan, Kızılcahamam'da gençlerle çevre yürüyüşüne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Erdoğan'ın katılımıyla Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen, "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü", Kızılcahamam'ın Soğuksu Milli Parkı'ndan başlatıldı

Emine Erdoğan:

"Gençlerin ve çocukların bilinçlenmesi beni çok duygulandırdı. Çevreye verdikleri önemi ve hizmeti gördükçe ümidim daha da arttı, geleceğe dair"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gençlerin ve çocukların çevreye verdikleri önemi ve hizmeti gördükçe geleceğe dair ümidinin daha da arttığını söyledi.

Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın katılımıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen, "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü", Kızılcahamam'ın Soğuksu Milli Parkı'ndan başlatıldı.

Bakan Kurum ve çevreci çocukların katıldığı yürüyüşün ardından Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kızılcahamam ziyaretinde büyük sürprizler yaşadığını belirten Emine Erdoğan, "Gençlerin ve çocukların bilinçlenmesi beni çok duygulandırdı. Çevreye verdikleri önemi ve hizmeti gördükçe ümidim daha da arttı, geleceğe dair. Çünkü gençlere bırakıyoruz Sıfır Atık hizmetini, onlar devam ettirecekler. Dolayısıyla beni umutlandırdılar, kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan Kurum da Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında, gençler ve çocuklarla tüm millet bahçeleri ve parklarda etkinlikler yapacaklarını söyledi.

Emine Erdoğan'ın etkinliğe katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurum, "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" projesiyle çocukların hem doğayı gezip göreceklerini hem de tabiatı anlayacaklarını belirtti.

Emine Erdoğan etkinlik çerçevesinde, çevreci gençlerin verdiği mini konseri dinledi.

Daha sonra bakanlıkça Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla parkta kurulan, teraryum yapma, taş boyama, bez çanta boyama, kozalak boyama ve bileklik atölyelerini ziyaret etti, aralarında çevre müfettişlerinin de yer aldığı çocuklarla sohbet etti.

Emine Erdoğan, geri dönüşümün önemine işaret ederek, çevreci çocuk ve gençlerle teraryuma çiçek dikti.

Cemre Çevre Hareketinin 81 il tablosunda yer alan Türk Bayrağı resmini de boyayan Emine Erdoğan, üzerine imzasını attığı son parçayı ekleyerek, tabloyu tamamladı.

- Millet Bahçesinde çocuklarla salıncağa bindi

Erdoğan, Kızılcahamam ilçesinde bir dizi ziyarette de bulundu.

Ziyaretleri çerçevesinde, Millet Bahçesine gelen Emine Erdoğan, çocukların alkışlarıyla karşılandı. Çocuklarla mini hayvanat bahçesini gezen Erdoğan, buradaki midilliyi ve oğlakları sevdi, bir oğlağı kucağına aldı.

Millet Bahçesi içerisindeki atık malzemelerin değerlendirildiği çocuk parkını gezen Emine Erdoğan,

çocuklarla atık lastiklerden yapılmış salıncakta sallandı.

Bahçedeki geri dönüşüm atölyesine geçen Emine Erdoğan, kreş ve gündüz bakımevi öğrencilerinin Geri Dönüşüm Sergisi'ni gezdi.

Atölyedeki çocuklarla kavanoz boyama etkinliğine katılan Emine Erdoğan, "Geleceği siz yönlendireceksiniz, daha az atık çıkaracaksınız." mesajını verdi. Erdoğan'a, kağıdın geri dönüşümüyle yapılan bebek hediye edildi.

Atıklardan yapılan kompostların kullanıldığı serayı da gezen Emine Erdoğan, meyve, sebze atıklarını komposto dönüştüren makine hakkında da bilgi aldı. Sıfır Atık Parkını gezen Emine Erdoğan, adına özel çıkarılan Sıfır Atık Toplama kartını depozito makinesine takarak denedi, buradaki atık getirme ünitelerini inceledi.

Emine Erdoğan, Atık Kafesi'nde, kağıt ve atık toplayıcılığıyla geçimini sağlayan 68 yaşındaki Kezban Aydın ile de bir araya geldi.

Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Emine Erdoğan'a sevgisini dile getirerek, sokaklardan geri dönüşüm atıkları toplayarak geçimini sağlarken, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde belediyede işe alındığını ve buradan emekli olduğu için duyduğu memnuniyeti anlattı.

Emine Erdoğan'a Kızılcahamam ziyaretine AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız, Lütfiye Selva Çam ve Arife Polat Düzgün, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy da katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel