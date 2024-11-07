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Emine Erdoğan: Kırgızistan ziyaretimizden, unutulmayacak anılarla ayrıldık

Emine Erdoğan: Kırgızistan ziyaretimizden, unutulmayacak anılarla ayrıldık
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan ziyaretine ilişkin, "Tarihin derin izlerine, dostluğun sıcak yansımasına tanıklık ettiğimiz Kırgızistan ziyaretimizden, unutulmayacak anılarla ayrıldık" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan ziyaretine ilişkin, "Tarihin derin izlerine, dostluğun sıcak yansımasına tanıklık ettiğimiz Kırgızistan ziyaretimizden, unutulmayacak anılarla ayrıldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı 11'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yaptı. Emine Erdoğan paylaşımda, "Tarihin derin izlerine, dostluğun sıcak yansımasına tanıklık ettiğimiz Kırgızistan ziyaretimizden, unutulmayacak anılarla ayrıldık. İnanıyorum ki her adımda kültürün kadim ruhunu hissetmek, aramızdaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirdi. Dost Kırgız halkına en içten teşekkürlerimizle" dedi.

Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın Maarif Okulu, Ulusal Anne ve Çocuk Koruma Merkezi, Kırgız Cumhuriyeti Milli Tarih Müzesi ve Ala Arça Milli Parkı'nı ziyaretleri ile Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nin açılış törenine ilişkin görüntüler de yer aldı. Emine Erdoğan'a ziyaretlerinin bir bölümünde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın eşi Aniko Levai eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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