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Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Aygül Caparova'nın akşam yemeğine katıldı

Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Aygül Caparova'nın akşam yemeğine katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova'nın, onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova'nın, onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Aygül Caparova, Kırgızistan'a bugün resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın eşi Aniko Levai'nin onuruna akşam yemeği verdi.

Ala-Arça Devlet Konutları'nda düzenlenen yemek programına gelen lider eşleri Aygül Caparova tarafından karşılandı.

Kırgız geleneksel el dokuması kıyafetler sergilendi

Emine Erdoğan, lider eşleriyle yemek öncesi, ülkenin geleneksel el dokuma kumaşlar ve nakışlardan yapılan kıyafetlerinin sergilendiği defileyi izledi, ardından bu kıyafetleri inceledi.

Ardından aile fotoğrafı çektiren lider eşleri, aralarında bir süre sohbet ettikten sonra akşam yemeğine geçti.

Yemeğin ardından Aygül Caparov, konuklarını samimiyetle uğurladı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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