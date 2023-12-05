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Emine Erdoğan, Katar Vakfı Başkanı Moza ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Katar ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, Katar Vakfı Başkanı Şeyha Moza ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Katar ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, Katar Vakfı Başkanı Şeyha Moza ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Moza ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Katar Vakfı Başkanı Şeyha Moza bint Nasır ile Doha'da bir araya geldik. İstanbul'dan dünyaya ortak barış çağrısında bulunduğumuz Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi'nin sonuçlarını değerlendirdik. 'Filistin İçin Tek Yürek' inisiyatif hareketi çerçevesinde, İsrail zulmü sona erip bölgede kalıcı barış sağlanana kadar birlikte yürümekte hemfikiriz. Bu doğrultuda, dünyanın çeşitli bölgelerinden lider eşleri ile birlikte Filistinli masumlar adına sesimizi birleştireceğimiz gelecek buluşmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bugün harabeye dönüştürülen Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak için tek yürek olma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Zira insanlık olarak, Filistinli çocuklara bir gelecek borçluyuz. Destekleri ve samimi ev sahipliği için Şeyha Moza bint Nasır Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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