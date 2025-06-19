Emine Erdoğan karne alacak öğrencileri tebrik etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda karne alacak öğrencileri kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda karne alacak öğrencileri kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın son ders zilinin çalmasıyla birlikte karnelerine kavuşacak olan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bir eğitim yılını daha başarıyla tamamlayarak dinlenmeyi hak ettiler. Bütün çocuklarımıza, ufuklarını genişletecek yeni bilgileri ekranlardan öğrendikleri değil, deneyimleyerek keşfettikleri bir tatil dönemi diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
Fransa Başbakanı Bayrou, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı

Başbakan, savaş uçağının kokpitinden bir türlü çıkamadı
İngiltere savaşa mı katılıyor? Süveyş Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi

Bir ülke daha savaşa mı katılıyor? MOSSAD bile bu görüntüyü paylaştı
Konserde kız arkadaşına sarılırken arkasındaki kadını taciz etti

Konserde kız arkadaşına sarılırken arkasındaki kadını taciz etti
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Kızına tekme atıp merdivenden yuvarlayan acımasız babanın ilk ifadesi

Acımasız babanın yaptığı yanına kalmadı! İşte ilk ifadesi
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray'a kötü haber

Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray'a kötü haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.