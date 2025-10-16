Emine Erdoğan: Kadınlar ülkelerimizi 21'inci yüzyılın parlayan yıldızları haline getirecekler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bu yıl 5'incisi düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda 'Kadın Liderliği ve Girişimcilik Diyaloğu' panelinin açılışında konuştu. Erdoğan, "2002 yılında yüzde 13,1 olan kadın girişimci oranımız, 2024 itibarıyla yüzde 18,2'ye yükseldi. Türkiye ve Afrika genç nüfusları, dinamizmi ve gelişen girişimcilik ekosistemleriyle küresel ekonomide öne çıkan bölgelerdir. Eğer kadınlara gereken desteği sağlarsak, inanıyorum ki onlar ülkelerimizi 21'inci yüzyılın parlayan yıldızları haline getireceklerdir." dedi.

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda, Afrika kıtasının birçok ülkesinden devlet yetkilileri, bakanlar, iş insanları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla 'Kadın Liderliği ve Girişimcilik Diyaloğu' paneli düzenlendi. Panelde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bir konuşma yaptı. Panel açılışına Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Emine Erdoğan, "Yaşadığımız tüm küresel, çevresel ve insani krizlerde kadın eline ihtiyaç var. İşte bu nedenle kadınların Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki işbirliğinin merkezinde olması gerektiğine yürekten inanıyorum. Bildiğiniz üzere Türkiye'nin 2005 yılında başlattığı Afrika açılımıyla birlikte Afrika ülkelerini sıkça ziyaret ettik. Bu vesileyle 30 farklı ülkeyi tanıma fırsatı buldum. Afrikalı kadınların ilham verici gücüne, bilgeliğine, çalışkanlıklarına ve toplumlarına olan katkılarına defalarca şahit oldum ve ilk günden itibaren bu güçlü kadınlarla dayanışma arzusu hissettim. 2016'da Ankara'da Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni kurduk. Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda birçok ülkeden temin ettiğimiz, tamamı kadın emeği ürünleri burada satışa sunduk. O günden beri Afrika Evi aracılığıyla elde edilen tüm gelir, emek sahibi kadınlara ulaşıyor. Kültür alanında da çok özel ve nitelikli çalışmalar gerçekleştirdik. Afrika sefireleriyle birlikte 'Afrika Yemek Kültürü' kitabını çıkardık, gastronomi kermesi düzenledik. Ardından, iki cilt halinde 'Afrika Atasözleri' kitaplarını yayımladık. Her 25 Mayıs'ta Afrika Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Tüm bunların yanında ben de yıllar içinde Afrika'da tanık olduğum insanlık tecrübelerini 'Afrika Seyahatlerim' hatıratımda kaleme aldım. Çünkü Afrika'nın benim kalbimde çok özel bir yeri ve anlamı var. O güzel yurt, ruhumu zenginleştiren, bakış açımı genişleten ve beni insanlığın büyük hikayesine daha çok katkıda bulunmak için ilhamlandıran bir kardeş kapısıdır" dedi.

'KADINLARIN EKONOMİYE ENTEGRASYONU STRATEJİK BİR KALKINMA MODELİDİR'

Emine Erdoğan, "Dünya Bankası verileri, kadınların işgücüne katılımının ülkelerin milli gelirlerinde milyarlarca dolarlık artış sağladığını ortaya koyuyor. Bu nedenle kadınların ekonomiye entegrasyonu sadece sosyal bir politika değil, aynı zamanda stratejik bir kalkınma modelidir. Türkiye olarak kadınların liderliğini ve girişimcilik becerilerini desteklemeye büyük önem veriyoruz. Bu yaklaşımımızın olumlu sonuçları rakamlara da yansıyor. 2002 yılında yüzde 13,1 olan kadın girişimci oranımız, 2024 itibarıyla yüzde 18,2'ye yükseldi. Yapılan anketler, Türkiye'de kadınların yüzde 60'ının girişimci olmak istediğini söylüyor. Üstelik Türkiye'deki girişimcilik hikayelerine baktığımızda, kadınların insanlığa hizmet eden fikirlerle öne çıktığını görüyoruz. Bu fikirlerin arasında çevre dostu teknolojiler, sürdürülebilir tarım modelleri, ilaçlar, yenilenebilir enerji gibi birçok yenilikçi proje var" ifadelerini kullandı.

'AFRİKA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNDE DÜNYADA İLK SIRADA'

Emine Erdoğan, "Afrika kıtasındaki tablo da oldukça etkileyici. Mesela Sahra Altı Afrika, yüzde 26'lara ulaşan kadın girişimciliği oranıyla dünyada ilk sırada yer alıyor. Her ne kadar bu başarılar umut verici olsa da kadınların hala birçok güçlükle mücadele ettiklerini de biliyoruz. Cam tavanlar, finansmana erişim zorlukları, eğitim imkanlarının azlığı ve teknolojik uçurum gibi birçok engeli aşmak zorundalar. O nedenle kadınlar için somut ve sürdürülebilir çözümler üretmeliyiz. Ortak fonlar, dijital beceri eğitimleri ve mentörlük programlarının bu noktada büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim.Türkiye ve Afrika genç nüfusları, dinamizmi ve gelişen girişimcilik ekosistemleriyle küresel ekonomide öne çıkan bölgelerdir. Eğer kadınlara gereken desteği sağlarsak, inanıyorum ki onlar ülkelerimizi 21'inci yüzyılın parlayan yıldızları haline getireceklerdir. Bu yüzden dünyaya söyleyecek sözleri, anlatacak hayalleri, paylaşacak fikirleri olan kadınlara kulak verelim. Adil ve umut dolu bir geleceğe giden yolu kadınlarla birlikte yürüyelim" diye konuştu.Erdoğan konuşmasının ardından fotoğraf çekimine de katıldı.