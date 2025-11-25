Haberler

Emine Erdoğan: Kadına yönelik şiddet, toplumun düzenini bozan sarsıcı bir kırılmadır

Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadına yönelik şiddet, yalnızca bir insana yönelik saldırı değil, bir ailenin direncini zayıflatan, toplumun düzenini bozan sarsıcı bir kırılmadır" dedi.

Emine Erdoğan, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan ve detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5'inci Ulusal Eylem Planı'yla ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5'inci Ulusal Eylem Planı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Kadına yönelik şiddet, yalnızca bir insana yönelik saldırı değil, bir ailenin direncini zayıflatan, toplumun düzenini bozan sarsıcı bir kırılmadır. Bu kırılma, bir evin sesini kısar, bir çocuğun geleceğe dair güvenini gölgeler ve toplumun ortak değerlerini yıpratır. Dolayısıyla şiddet, her türüyle aynı derecede yıkıcıdır ve asla kabul edilemez. Devletimizin şiddetle mücadelede attığı kararlı adımlarla bu karanlığı dağıtacağımıza yürekten inanıyorum. Hiçbir haneyi sarsmayan, hiçbir yaşamı gölgelemeyen şiddetsiz Türkiye için el ve gönül birliği ile çalışmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
