Emine Erdoğan İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Emine Erdoğan İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Peygamber müjdesine nail olmuş aziz şehir İstanbul, 572 yıl önce imanla, cesaret ve azimle fethedildi. Adaletin, hoşgörünün ve ilmin yükseldiği yeni bir çağı başlatan şanlı komutan Fatih Sultan Mehmet Han ile tüm kahramanlarımızı, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Kutlu zaferin birliğimizin, dirliğimizin ve yarınlara umutla bakışımızın simgesi olmaya devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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