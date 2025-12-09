Emine Erdoğan: İsrail ordusu, Filistinli gazetecileri sindirmek için evlerini bombaladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki basın mensuplarına yönelik saldırılarıyla ilgili, "Hakikati abluka altına alıyorlar. Basın mensuplarını korumaları gerekirken uluslararası hukuk ve normları hiçe sayıp, bilhassa onlara saldırıyorlar. Düşünün ki İsrail ordusu, Filistinli gazetecileri sindirmek için evlerini bombaladı" dedi.

İletişim Başkanlığı tarafından Ankara'da 'Soykırımın Kadın Tanıkları; Gazze'de Medya ve Direniş' paneli düzenlendi. Panele; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Filistinli gazeteciler ile davetliler katıldı. Emine Erdoğan ilk olarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarının yer aldığı dijital sergiyi gezdi.

'TÜRKİYE'DE KENDİ EVİNİZDESİNİZ'

Ardından panele geçen Erdoğan, Filistinli gazetecilere hitap ederek, "Kıymetli kardeşlerim, öncelikle bilin ki siz Türkiye'de yabancı bir ülkede değil, kendi evinizdesiniz. Burada misafir değilsiniz, ailenizle birliktesiniz. 'Başka Toprak Yok' belgeseliniz, Oscar ve Berlin başta olmak üzere birçok film festivalinde ödül aldı. Ama siz çok daha büyük bir ödülün de sahibisiniz. O da tarihe bir 'hakikat savaşçısı' olarak geçmenizdir. Belgeseliniz, Filistin davası gibi kelimelerin anlatmakta aciz kaldığı acılara ve onurlu Filistin halkının direniş mücadelesine tercüman oldu. İki senedir canlı yayında tüm dünyanın izlediği soykırımın yeni ve Gazze ile sınırlı olmadığını, Filistin'in her karış toprağında bir asra yakın zamandır devam ettiğini uluslararası topluma duyurdunuz. Bu süreçte yaşadığınız zorlukları da biliyorum. Azminizden ve cesaretinizden dolayı sizi ve ekip arkadaşlarınızı yürekten kutluyor ve alkışlıyorum" diye konuştu.

'İSRAİL, İKİ YILDA 300 GAZETECİYİ KATLETTİ'

Emine Erdoğan, İsrail'in 2 yılda yaklaşık 300 gazeteciyi katlettiğini anımsatarak, bunların 37'sinin kadın olduğunu ifade etti. Kadın gazetecilerden birinin de Selma Muheymer olduğunu hatırlatan Erdoğan, "O hem bir gazeteci hem de 31 senelik hayatını İsrail bombardımanlarının ve insanlık dışı ambargoların gölgesinde yaşamış bir kadın ve anneydi. 2023'te 3 yıldır uzak kaldığı ailesini görmek ve daha bir yaşındaki oğlu Ali'yi onlarla tanıştırmak için Gazze'ye gitti. İsrail'in hava saldırısında evleri yerle bir edildi ve oğlu Ali, annesi, babası ve 4 kardeşi ile birlikte acımasızca öldürüldü. Selma kardeşimiz, sosyal medyada yaptığı son paylaşımında şunları söylemişti; 'Biz yok olursak ve hakkımızda haber alınamazsa dua bizi bir arada tutar.' Şimdi gelin, bu vasiyeti yerine getirelim ve Filistin'de şehit olan tüm kardeşlerimizin ruhları için bir Fatiha okuyalım" dedi.

'EN ÇOK KALEMDEN, MİKROFONDAN KORKUYORLAR'

İnsanın, derdi ve kederi 'dağ' gibi olduğunda hal hatır soranlara "Hangi birini anlatayım?" dediğini söyleyen Erdoğan, "İşte Filistin'den bahsetmek de bizler için böyle derin bir kalp yarasıdır. Hangi birini anlatalım? Çocukları öldürünce bayram yapan insanlığın yüz karası Siyonistleri mi, üflesek uçacak çadırların bombalanmasını mı, annesiz uyuyamadıkları için geceleri mezarlıkta, annelerinin mezarlarının üzerine kapanarak uyuyan çocukları mı, açlıkla, susuzlukla geçen günleri mi? Yoksa bir deri, bir kemik kalmış çocukların, kendilerinden daha ağır un çuvallarını taşıyarak çıplak ayak yürüdükleri, ölümün kol gezdiği, upuzun yolları mı? Öleceğinden emin olan Filistinlilerin, her göz göze geldiklerinde birbirlerinden helallik istemelerini mi? ve bunu Filistinlilere mahsus o vakur tebessümle yapışlarını mı? Yoksa enkazların tozuna toprağına karışan mezarsız ve kimliksiz naaşlara sayısız kere şahit oldukları için 'Onurumla gömülmek istiyorum' diye haykırışlarını mı? İsrail zulmü, 70 yılı aşkın süredir 'Bu kadarına kimse cüret edemez' denilen her kötülüğe cüret edilebildiğini, 'aşılamaz' denilen her sınırın aşılabildiğini gösterdi. İşte bu yüzden en çok kalemden, fotoğraf makinelerinden ve mikrofonlardan korkuyorlar" diye konuştu.

'İSRAİL, SİSTEMATİK BİR SAHA İNFAZ POLİTİKASI UYGULADI'

İsrail'in, gerçeğin insanlara ulaşan tüm yollarını tıkamak istediğini ifade eden Erdoğan, "Hakikati abluka altına alıyorlar. Basın mensuplarını korumaları gerekirken uluslararası hukuk ve normları hiçe sayıp, bilhassa onlara saldırıyorlar. Düşünün ki İsrail ordusu, Filistinli gazetecileri sindirmek için evlerini bombaladı. Onları aileleriyle, komşularıyla birlikte yok etti. En güvenli yer olması gereken hastane avlularında bile insansız hava araçlarıyla gazetecileri öldürdü. Öldüremediklerini tarihin gördüğü en büyük kötülüklerin üretim merkezi olan hapishanelerinde ölüme terk etti. İsrail, hakikatin dünyaya ulaşmasını engellemek için sistematik bir saha infaz politikası uyguladı. Yetmedi; öldürdükleri gazetecileri, 'terörist' ilan edip, cinayetlerini aklamaya çalıştı. Al Jazeera gibi ulusal medya organlarının ofislerini 'ulusal tehdit' diyerek kapattı" dedi.

'YALANLARA İNANARAK SOYKIRIMA ALKIŞ TUTANLAR OLDU'

Erdoğan, bütün bu örneklerin yeni bir gerçeği gösterdiğini işaret ederek, "O da bilginin şiddete dönüştürülebilmesidir. Bilgiyi saklayarak, çarpıtarak, dezenformasyona çevirerek, katliamlar pekala meşrulaştırılabiliyor. Enformasyon üzerinde güçlü bir tahakkümü olan bazı ana akım Batı medya kuruluşları, istedikleri sesleri kısıp istedikleri sesleri sonuna kadar açıyor. Mesela, bombardımanlarda ölen çocukların görüntüleriyle ilgili 'Filistinliler, oyuncak bebekle propaganda yapıyor' yalanını nasıl tüm dünyaya servis ettiklerini hepimiz görmedik mi? Katlettikleri Filistinli çocukların fotoğrafını Batılı bir medya kuruluşu, 'İsrailli bebekler öldürüldü' başlığıyla yayınladı. İsrail ve onların enformasyon şiddetine ortak olan medya kuruluşlarıyla dünya kamuoyu defalarca manipüle edildi. Ne acı ki dünyanın birçok yerinde bu yalanlara inanarak soykırıma alkış tutanlar oldu. Artık demokrasi ve insan hakları gibi evrensel değerlerin, ötekileştirilenler söz konusu olduğunda yalnızca bir tekerlemeden ibaret olduğunu biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

DURAN: İSRAİL, KASITLI OLARAK GAZETECİLERİ HEDEF ALDI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise "İsrail, kasıtlı olarak gazetecileri hedef aldı. Gazeteciler, ailelerini, omuz omuza çalıştıkları arkadaşlarını kaybettiler; aç-susuz kaldılar ama gerçekleri dünyaya duyurmaktan bir an bile vazgeçmediler. Bu süreçte Batı merkezli bazı uluslararası medya kuruluşlarının farklı bir tavır içinde olduğunu gördük. Bunlar, sistematik dezenformasyon, manipülasyon, karartma ve yalan haberlerle soykırımın propaganda aygıtına dönüştü; İsrail'in işlediği suçları meşrulaştırmaya çalıştı. Konvansiyonel medyanın yanı sıra dijital medyanın İsrail'i destekleyici uygulamaları da utanç vesikası olarak kayıtlara geçti. Sosyal medya şirketleri, algoritmaları bir silah gibi kullanarak Filistinlilerin sesini kısmak için dijital duvarlar ördü. Tabii katilleri savunan, soykırımı görmezden gelen bu medya kuruluşlarına karşı Filistin'in gerçeğini anlatan medya kuruluşları, Gazze'deki meslektaşlarına sahip çıkan gazeteciler de vardı; bu hassasiyetle Filistin'in dört bir tarafına adeta kamp kurdu, İsrail'in işgal politikalarını, sahadaki tanıklıklarla dünyaya duyurdu. Konvansiyonel medyada olduğu gibi dijitalde de İsrail'in etkisinin kırılmasını sağlayan, gerçeklerin duyurulması mücadelesi veren tüm basın mensuplarına, medya kuruluşlarına hassaten teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından 'Dünyanın Sessizliğine Direnen Sesler: Gazze'de Kadın Gazetecilerin Direnişi' ve 'Medya Baskısı: Gazze'de Gerçeğin Kuşatılması' oturumlarının yapılacağı panele geçildi.