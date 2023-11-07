Emine Erdoğan: İsrail ordusu bir milleti tarihten silmeye çalışıyorCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'deki insani duruma ilişkin, "Yeryüzünün daha önce hiç görmediği bir vahşet sergileniyor ki, 'savaş' demek bile mümkün değil.

Emine Erdoğan : İsrail ordusu bir milleti tarihten silmeye çalışıyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze'deki insani duruma ilişkin, "Yeryüzünün daha önce hiç görmediği bir vahşet sergileniyor ki, 'savaş' demek bile mümkün değil. Yüksek teknolojiyle donatılmış İsrail ordusu, sistematik şekilde sivillere, özellikle çocuklara saldırarak, bir milleti tarihten silmeye çalışıyor" dedi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Türk Kızılay tarafından düzenlenen 1'inci Dünya Savaşı'nda esir alınan askerlerin ailelerine yazdığı, iletilemeyen mektuplardan oluşan '100 Yıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi'nin açılışına katıldı. Erdoğan'ın yanı sıra İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ve mektupların sahibi aileler sergide yer aldı. Program kapsamında sergilenen esir askerlerin mektupları, hayattaki aile bireylerine teslim edildi.

'ULUSLARARASI HUKUK ÇİĞNENİYOR'

Emine Erdoğan, Türkiye'nin, savaşırken gözettiği hukuku barışta tesis edemeyen devletlerle çevrili bir coğrafyada, istikrar adası olarak varlığını sürdürdüğünü söyledi. Türkiye'nin varlığı ve kıymetinin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını belirten Erdoğan, 21'inci yüzyılda, insanlığın gözü önünde Gazze'nin bütün dünya ile iletişiminin kesildiğini söyleyerek, "Hastaneler, ambulanslar, Kızılay'ın, Kızılhaç'ın depoları, mabetler, okullar hedef alınıyor. Yardım TIR'ları sınırlarda bekletiliyor, sular ve enerji kesiliyor. Sahra hastanesine dönüştürdüğümüz gemilerimizin kıyıya yanaşıp tedavi hizmeti götürülmesi engelleniyor. Yeryüzünün daha önce hiç görmediği bir vahşet sergileniyor ki 'savaş' demek bile mümkün değil. Yüksek teknolojiyle donatılmış İsrail ordusu, sistematik şekilde sivillere, özellikle çocuklara saldırarak, bir milleti tarihten silmeye çalışıyor. Uluslararası hukuka aykırı olarak kitle imha silahları masum yavrulara doğrultuluyor. İnsanı insan yapan değerler kaybediliyor, uluslararası hukuk çiğneniyor" diye konuştu.

'İSRAİL, DÜNYA BARIŞINI TEHDİT EDER HALE GELMİŞTİR'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Gazze'de yaşanan sivil ölümlerine değinerek, "20'nci yüzyıl boyunca Batılı sömürge düzeni tarafından cesaretlendirilen ve desteklenen İsrail işgal endüstrisi, bugün bırakınız bölge barışını, dünya barışını tehdit eder hale gelmiştir. Bugün İsrail, düzenlediği saldırılarla bebekleri, çocukları, kadınları, yaşlıları katletmekte, sağlık çalışanlarının, gazetecilerin, sivil toplum gönüllülerinin ve Birleşmiş Milletler mensuplarının üzerine bomba yağdırmaktadır. Masumları, çocukları, kadınları, yaşlıları katletmek, hastaneleri, okulları, evleri bombalamak, gazetecileri, doktorları, sağlık çalışanlarını kasıtlı şekilde hedef almak bir savaş suçudur. Bu, zalimliktir, gaddarlıktır, alçaklıktır. Bu zalimliğin kaynağında ise açık ve net bir kıyım ve intikam motivasyonu vardır" dedi.Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ise Kızılay'ın askerlerin aileleri ile iletişimini sağlamakla da görevli bir kuruluş olduğunu söyledi. Yılmaz, yürütülen çalışmalarla 75 esir defteri, 127 esir listesi, 25 bin 504 esir mektubu, 308 bin 645 esir kartının günümüz Türkçesine çevrildiğini ve bu çevirilerin dijital ortama da aktarılacağını bildirdi.