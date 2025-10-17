Haberler

Emine Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Shina Ansari ile görüştü

Emine Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Shina Ansari ile görüştü
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari ile bir araya geldi.

"Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun ardından basına kapalı yapılan görüşmede, Ansari, Emine Erdoğan'ı forum için tebrik ederek, forumun Türkiye ev sahipliğinde bölgedeki ilk büyük çevre toplantısı olduğunu kaydetti.

Emine Erdoğan da Ansari'nin katılımıyla forumu güçlendirdiğini, komşularla birlikte güçlü olunacağına inandıklarını, İran ile Türkiye'nin geçmişten gelen geleceğe uzanan özel bir ilişkisi olduğunu ifade etti.

Atık konusunda İran'ın da yoğun çalışmalar yürüttüğünü ama bu konuda kendilerini geliştirmeyi çok istediklerini, bu anlamda tecrübe ve bilgi paylaşımının önemli olduğunu belirten Ansari, Türkiye'nin doğal yaşamın korunması, atık yönetimi, su tasarrufu gibi çevre meselelerinde yoğun tecrübesi olduğunu, iki dost ülke arasındaki işbirliğini geliştirmenin çok doğru olacağını kaydetti.

Türkiye'nin net duruşunu bütün meselelerde ortaya koyduğunu, İran'ın yaşadığı sorunlarda da yanında durduğunu kaydeden Shina Ansari, çevre konularında başarıya ulaşmak için barışın tesis edilmesinin şart olduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan, diplomaside müzakere ve barışın hakim olması gerektiğini, ne yazık ki son dönemde bölgede saldırganlığın, savaşın, çatışmanın yaygınlaştığını söyledi.

Bu noktada dost ülkeler olarak birbirlerine destek vermenin önemine değinen Erdoğan, Türkiye'nin İran'ın yanında olduğunun altını çizdi.

Emine Erdoğan, çevre konusundaki çalışmaları dolayısıyla Ansari'yi tebrik ederek, hangi konuda olursa o konuda işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Görüşmede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
