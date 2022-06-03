Emine Erdoğan'ın Talebiyle CHP'li Ağbaba'nın Açıklamalarının Yer Aldığı 66 İnternet Sayfasına Erişim Engeli Kararı - Haberler

İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın talebiyle; CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın açıklamalarının yer aldığı 66 internet sitesi sayfasına erişimin engellenmesi kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, avukatı Ahmet Özel aracılığı ile İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı başvuruda; CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın 27 Mayıs'ta CHP Zonguldak İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamalara ilişkin haberlere erişimin engellenmesini talep etti.

3 Haziran 2022'de mahkemeye verilen dilekçede, haberler için Emine Erdoğan'ın "itibarını zedelendiği" ve "kişilik haklarına haksız saldırının" söz konusu olduğu ileri sürüldü.

İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, dilekçe ile aynı gün; aralarında ANKA Haber Ajansı'nın da olduğu 66 internet sitesinde, CHP'li Ağbaba'nın basın toplantısına ilişkin haberin yer aldığı sayfaya erişimin engellenmesine karar verdi.

CHP'li Ağbaba, mahkeme tarafından erişim engeli kararı verilen haberlerde yer alan açıklamasında şunları söylemişti:

"Damadını Hazine ve Maliye Bakanı yaptın, çektiğimiz yoksulluğu görüyorsunuz. Geldiğimiz noktada kur korumalı mevduat hesabıyla da zenginin parasına fakir faiz veriyor. Çevre Ajansı Başkanlığı Emine Erdoğan'a bağlı. Çevre Ajansı'na, Çevre Kanunu'nda bir değişiklik yaparak tüm Türkiye kıyılarını kapsayan mapa ve şamandıra ihale verme yetkisi Emine Erdoğan'a teslim edilmiş durumda. Artık Ajans, özel şirket kurarak veya devrederek işletebilecek. Reisin gözünden kaçan bazı mallar varsa onu da onlar yapacak. Bunun adı, tam bir kabile devletidir. Maalesef Türkiye, babalarının çiftliği gibi yönetiliyor. Atatürk Havalimanı'ndaki rezilliği, kepazeliği görüyorsunuz. Bir devlet, kendi havalimanını yıkmak için para harcıyor. Ortalama bir pistin değerinin 1 milyar dolar olduğu söyleniyor. 2 milyar lira harcayarak Atatürk Havalimanı'nı yıkmaya çalışıyorlar. Bu, vatana ihanettir. Bunun hesabı sorulur."

Mahkeme, kararını şu gerekçeye dayandırdı:

"Talebe konu yayınlar incelendiğinde ise talebe konu paylaşımların haber alma verme, yorum ve eleştiri ile ifadeyi açıklama hürriyetleri kapsamında kalamayacağı; talep edenin itibarının zedelendiği, gerçekliği ve doğruluğu araştırılmadan yapılan haber ve yorumlarla itibarı olan kişinin toplum nezdindeki saygınlığını zedeleyebileceği anlaşılmakla itirazın kabulüne…"

ANKA / Güncel