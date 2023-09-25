Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" etkinliği çevre projelerine ilham oldu

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nun yan etkinliği olarak New York'ta Türkevi'nde Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" etkinliği, "Sıfır Atık" konusunda çok sayıda çevre ve geri dönüşüm projelerine ilham kaynağı oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nun yan etkinliği olarak New York'ta Türkevi'nde Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" etkinliği, "Sıfır Atık" konusunda çok sayıda çevre ve geri dönüşüm projelerine ilham kaynağı oldu.

Geçen yıl BM Genel Sekreteri Antanio Guterres ile Emine Erdoğan'ın önderlik ettiği Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk imzaların atılmasının ardından Türkevi'nde düzenlenen etkinlik, devlet başkanı eşleri, Birleşmiş Milletler'in üst düzey yöneticileri, diğer ülke diplomatları ve New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın katılımıyla yoğun ilgi gördü.

Programda Emine Erdoğan ve New York Belediye Başkanı Adams'ın yanı sıra söz alan BM Genel Sekreter Yardımcısı Guy Ryder, Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, BM Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen, Emine Erdoğan'a hem yerel hem de küresel düzeyde "Sıfır Atık" girişiminde gösterdiği liderlikten ötürü teşekkür etti hem de bu projenin önemine vurgu yaptı.

"Herkes İçin Sürdürülebilir Kentsel Geleceğin Finansmanı" ana temasıyla gerçekleştirilecek Dünya Şehirler Günü

BM İnsan Yerleşimleri Programı İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, etkinlikte yaptığı konuşmada, 31 Ekim'de İstanbul'da "Herkes İçin Sürdürülebilir Kentsel Geleceğin Finansmanı" ana temasıyla gerçekleştirilecek olan Dünya Şehirler Günü'nü hatırlatarak, "Sıfır Atık" hareketinin eşitlikçi ve kapsayıcı olmasının öneminden bahsetti.

Sharif, atık problemine yeni bir bakış açısı kazandırmanın önemini vurgulayarak, Emine Erdoğan'a hem yerel hem de küresel düzeyde "Sıfır Atık" girişimindeki "fevkalade liderliği ve olağanüstü başarıları" için teşekkürlerini sundu. Sharif, "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" etkinliğine davet edilmekten gurur duyduğunu söyledi.

Tüm davetlileri bu harekette aktif katılımcı olmaya çağıran Sharif, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yol, atıklarla olan ilişkimizi yeniden tasarlamamızı ve atıkların bir hikayenin sonu değil, yeni bir hikayenin, beceriklilik, sürdürülebilirlik ve umut hikayesinin başlangıcı olduğunu kabul etmemizi gerektiren bir yoldur. Her birinizi bu hayati hareketin aktif bir katılımcısı olmaya davet ediyorum. Bugün burada Küresel Sıfır Atık hareketini toplumlarımızda, ulusumuzda ve dünyamızda gerçeğe dönüştürmek için yenilenmiş bir taahhütte bulunalım. Bu çalışma, diğer çalışmaların yanı sıra, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın eşi Sayın Hanımefendi himayelerinde gerçekleştirilmektedir. ve birlikte, küresel döngüsel ekonomiye geçişi hızlandırabilir ve bu yöntemlerin gezegenimiz üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabiliriz."

Küresel Sıfır Atık hareketinin bir gereklilik olduğunu vurgulayan Sharif, "Küresel sıfır atık hareketi kavramı sadece büyük bir hedef değil, bir gerekliliktir. Bu hareket, dünyadaki kaynaklarımızın sınırlı ve ekosistemimizin kırılgan olduğunun, geleceğimizin doğrusal kullan-at ekonomisinden atıkların en aza indirildiği ve kaynakların yaşam döngüsünün en üst düzeye çıkarıldığı döngüsel bir ekonomiye geçme becerimize bağlı olduğunun kabulüdür. Bu nedenle, 31 Ekim 2023'te İstanbul Üsküdar'da düzenlenecek olan Dünya Şehirler Günü'nde bunu ön plana çıkaracağız." diye konuştu.

Sharif, "BM İdari Direktörlerinden biri olarak, Emine Erdoğan'ın liderliğini yaptığı BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun Atık Şehir Programı kapsamında tüm kalbimle atık oluşumunun engellenmesi görevini üstleniyorum." dedi.

BM Çevre Programı'nın üçüncü müzakeresi kasımda Nairobi'de düzenlenecek

UNEP İcra Direktörü Inger Andersen de BM Çevre Programı kapsamında Emine Erdoğan'ın atık problemini ele alarak, "liderliğini BM'nin ana salonlarına taşımasını" takdirle karşıladığını kaydetti.

Geri dönüşümün atıkla mücadelede yeterli olmadığını belirten Andersen, atıklara olan bakış açısının yeniden şekillendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Andersen, tüm ülkelere sıfır atık davetini, "Bu girişimde gördüğümüz sıfır atık yaklaşımıyla gerçekten bir etki yaratmak için eşsiz bir fırsata sahip olduğumuzdur. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ustalıkla savunuculuğunu yaptığı ve geçtiğimiz aralık ayında Genel Kurul'da kabul edilen Sıfır Atık Günü olan 30 Mart, sıfır atık için tüm dünyaya açıkça çağrı yapacağımız bir gündür. Bizler bunu gerçekleştirebiliriz. Türkiye gibi ülkeler halihazırda bu alanda adım atıyor ve ben diğer tüm ülkeleri de bu konuyu takip etmeye davet ediyorum." sözleriyle yaptı.

BM Çevre Programı olarak plastik kirliliğini sona erdirecek yeni bir anlaşma için müzakereler yürütüldüğünü anlatan Andersen, Türkiye'nin bu müzakerelerde güçlü bir rol üstlenmesinden memnuniyet duyduklarını, üçüncü müzakerenin ise kasım ayında Nairobi'de gerçekleşeceğini duyurdu.

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu liderliği "asli önem" taşıyor

BM Genel Sekreter Yardımcısı Guy Ryder da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Emine Erdoğan'a "Sıfır Atık" girişimi için destek ve teşekkürlerini iletti.

Ryder, Emine Erdoğan'ın BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu liderliğinin ve söz konusu girişimin "asli önem" taşıdığını vurgulayarak, kurulun, kasımda Türkiye'de düzenlenecek toplantıda Emine Erdoğan ile yeniden görüşmeyi "dört gözle beklediğini" kaydetti.

Guy Ryder, konuşmasında şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gerektirdiği gibi öncelikle günlük yaşamımızda üretim ve tüketim biçimlerimizi gözden geçirmedikçe ve bu faaliyetlerin kaçınılmaz olarak ürettiği atıkları ele alma biçimimizi de değiştirmedikçe ortak evimizin hakkını veremeyiz. Ortak evimiz dünyanın sürdürülebilirliğini sağlayamayız. İşte tüm bu nedenlerle, sizin, Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Eşi olarak, girişiminiz, liderliğiniz ve Küresel Sıfır Atık girişiminin Danışma Kuruluna başkanlık etmeniz çok büyük önem taşımaktadır. Şahsen ben ve eminim ki hepimiz, Kasım ayının ilk günü Türkiye'de Danışma Kurulumuzun ilk toplantısı için bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklerken, Birleşmiş Milletler'in bir bütün olarak bu girişimi alkışladığını, ağırlığını, otoritesini ve desteğini bu girişimin arkasına koyduğunu söylemeliyim."

New York Belediye Başkanı'ndan Emine Erdoğan'a teşekkür

Etkinliğe katılan New York Belediye Başkanı Eric Adams da "Sıfır Atık" projesi için Emine Erdoğan'a şükranını, "Ancak bize yaşam veren anneyle ilgili çok şey yapabilirim. Bu değişime öncülük edecek bir şehir olabilirim ve dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlere şunu söyleyebilirim: Bizim bir yükümlülüğümüz ve sorumluluğumuz var çünkü ilerlememizde, teknolojimizde, büyümemizde, gezegen için en üst düzeyde emisyon yaymaya ve yıkıcı davranış sergilemeye devam edemeyiz. Bu şekilde kaynakları dünya çapında paylaşma yükümlülüğümüze sadık kalamayız. Bu yüzden size teşekkür ediyorum Sayın Hanımefendi. Vizyonunuz, bilgeliğiniz ve çocuklarımıza miras bırakmak üzere bizi hayatta tutan annenin yaşamını sürdürme yükümlülüğümüz olduğuna dair anlayışınız için teşekkür ederim." sözleriyle dile getirdi.

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın önderlik ettiği Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk imzayı attı.?

Emine Erdoğan, "İnsanlık ailesini, Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak yarın değil, bugünden değişimin bir parçası olmaya davet ediyorum. Bugün, ülkemde ektiğimiz sıfır atık tohumunun gölgesinin, dünyayı ferahlatacak bir çınara dönüşmesine tanıklık ediyoruz." sözleriyle, projeye katılım çağrısı yaptı.

Erdoğan, "İklim krizi için kritik eşik, kapımıza dayandı ve bugün, konuşma, değerlendirme faslını geride bırakıp acil eylem planlarını uygulamak mecburiyetindeyiz. Ortak evimiz dünya, iklim değişikliğinin en önemli sorunumuz olduğu gerçeğini her geçen gün daha şiddetli bir şekilde hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.