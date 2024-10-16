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Emine Erdoğan: Her bir kadının eli, toprağın bağrına atılan sevgi tohumu gibi

Emine Erdoğan: Her bir kadının eli, toprağın bağrına atılan sevgi tohumu gibi
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bu toprakları bereketle yeşerten, emeğiyle hayat veren kadınlarımız, geleceğe en güçlü mirası bırakıyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bu toprakları bereketle yeşerten, emeğiyle hayat veren kadınlarımız, geleceğe en güçlü mirası bırakıyor. Her birinin eli, toprağın bağrına atılan bir sevgi tohumu gibi" dedi.

Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla dün Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen, 'Toprağa İz Bırakan Kadınlar' programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Bu toprakları bereketle yeşerten, emeğiyle hayat veren kadınlarımız, geleceğe en güçlü mirası bırakıyor. Her birinin eli, toprağın bağrına atılan bir sevgi tohumu gibi. Toprağa iz bırakan tüm kadınlarımızı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, program kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 18 kadın kooperatifi tarafından açılan stantlardaki çiftçi kadınların duygu ve düşüncelerinin yer aldığı videoya da yer verdi. Videoda, Bursa Ağaköylü Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden çiftçi Merve Çakin, "Kooperatifleri kurmamızda bize Emine Hanım sağ olsun öncü olmuştur. Onun tek bir sözüyle bütün kooperatifleri kurduk" ifadesini kullandı.

Hayal etmekten vazgeçilmemesini isteyen Çakin, kadınların biraz çaba, çokça emek ve hayalle istedikleri yere ulaşabileceklerini kaydetti.

Muğla Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden çiftçi Sibel Merveoğlu da devletin her daim arkalarında olmasından dolayı çok şanslı olduğunu dile getirdi.

Kastamonu Azdavay-Daday Yerel Eylem Grubu'ndan çiftçi Nazmiye Dengel ise "Tüm çiftçilerin işleri rast gitsin, bereketli ürünleri olsun, günleri kutlu olsun. Güzel günler görsünler, daha daha bereketli ürünlere nasip olsunlar" temennisinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan

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