Emine Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'nin eşi ile görüşmesine ilişkin video paylaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili'nin eşi Tamar Bagrationi ile görüşmesine ilişkin video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili'nin eşi Tamar Bagrationi ile görüşmesine ilişkin video paylaştı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Gürcistan'ın dostluğunun, karşılıklı güven ve ortak değerler temelinde daha da güçlenmesini diliyorum. Köklü bir geçmişe uzanan bu bağların, iki ülkeye de barış, bereket ve aydınlık bir gelecek sunmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki görüntüde, Emine Erdoğan ile Bagrationi'nin ikili görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisini ziyaretleri ile Bagrationi'nin "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalaması yer aldı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
1700 yıllık fay bulundu, uzmanın sözleri şaşırttı: Deprem afet değil nimettir

1700 yıllık fay bulundu, uzmanın sözleri şaşırttı: Deprem nimettir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.