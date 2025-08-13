Emine Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'nin eşi ile görüşmesine ilişkin video paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili'nin eşi Tamar Bagrationi ile görüşmesine ilişkin video paylaştı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Gürcistan'ın dostluğunun, karşılıklı güven ve ortak değerler temelinde daha da güçlenmesini diliyorum. Köklü bir geçmişe uzanan bu bağların, iki ülkeye de barış, bereket ve aydınlık bir gelecek sunmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki görüntüde, Emine Erdoğan ile Bagrationi'nin ikili görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisini ziyaretleri ile Bagrationi'nin "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalaması yer aldı.