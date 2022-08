Emine Erdoğan: Güçlü aileler toplumların bağışıklık sistemini oluşturur

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Okulu projesinin tanıtım programında konuşan Emine Erdoğan, "Hiçbir zaman unutmayalım ki, güçlü aileler toplumların bağışıklık sistemini oluşturur. Böyle toplumlar dış etkilere, ideolojik saldırılara, onu tahrip etmek isteyen tüm girişimlere karşı koruma altındadır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan, velilere eğitimlerin verildiği ve aile yapısını olası risklere karşı korunaklı hale getirmenin hedeflendiği, 81 ile yayılması planlanan 'Aile Okulu Projesi'nin tanıtım programı yapıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve 81 ilden gelen halk eğitim merkezi müdürleri katıldı. Program, Beşiktaş İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin müzik dinletisiyle başladı. Ardından katılımcılara projenin kısa tanıtım filmi izletildi. Yapılan açılış konuşmaların ardından da Milli Eğitim Bakanı Özer, Emine Erdoğan'a tablo hediye etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Emine Erdoğan himayesinde yapılan her projenin başarı ile devam ettiğine dikkat çekti. Eğitimle ilgili yapılan projeleri hatırlatan ve pilot uygulaması 7 ilde başlayan proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Özer, "Unuttuğumuz değerleri ailelere tekrar hatırlatan, çocuklarıyla iletişimlerini inşa etmek için yeni yaklaşımlarla onları desteklemeye çalışan, üzerinde toplum olarak durmamız gereken ama sadece bizim gençliğimizi değil, tüm dünya gençliğini tehdit eden internet bağımlılığının getirmiş olduğu maliyetleri tekrar düşünmemizi gerektiren, bir aile okulu eğitimi inşa ettik. 10 farklı başlık var, ilk yardımdan çevre bilincine kadar. Bir toplum aileyi kaybederek, her şeyi kaybeder. Her şeyin başlangıç noktası kadınlar ve ailemiz. Projenin içeriğini çok daha genişleterek bugün itibariyle 81 ilimize ulaştırmak istiyoruz. Hedefimiz 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon aileye ulaşabilmek. Ailelerimize dokunacağız. Projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.