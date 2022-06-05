Emine Erdoğan, gençlerle çevre yürüyüşüne katıldı - Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Kızılcahamam'da Soğuksu Milli Parkı'ndan başlatılan '81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü'ne katılarak gençlerle yürüyüş yaptı.

Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın katılımıyla düzenlenen yürüyüş, Kızılcahamam'ın Soğuksu Milli Parkı'ndan başlatıldı. Kızılcahamam ziyaretinde büyük sürprizler yaşadığını belirten Emine Erdoğan, "Gençlerin ve çocukların bilinçlenmesi beni çok duygulandırdı. Çevreye verdikleri önemi ve hizmeti gördükçe ümidim daha da arttı, geleceğe dair. Çünkü gençlere bırakıyoruz Sıfır Atık hizmetini, onlar devam ettirecek. Dolayısıyla beni umutlandırdı, kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Erdoğan, Kızılcahamam ilçesinde de ziyaretler gerçekleştirdi. Millet bahçesine gelen Emine Erdoğan, burada çocukların alkışlarıyla karşılandı. Çocuklarla mini hayvanat bahçesini gezen Erdoğan, midilliyi ve oğlakları severek, kucağına aldı. Millet bahçesindeki atık malzemelerin değerlendirildiği çocuk parkını gezen Emine Erdoğan, çocuklarla atık lastiklerden yapılmış salıncakta sallandı. Bahçedeki geri dönüşüm atölyesine geçen Erdoğan, kreş ve gündüz bakımevi öğrencilerinin Geri Dönüşüm Sergisi'ni gezdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel