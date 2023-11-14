CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, pek çok ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcileriyle 'Filistin İçin Tek Yürek' zirvesine katılacak.

Emine Erdoğan, Gazze için lider eşleriyle bir araya gelecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, pek çok ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcileriyle 'Filistin İçin Tek Yürek' zirvesine katılacak.

Emine Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde 'Filistin İçin Tek Yürek' konulu zirvede lider eşleriyle bir araya gelecek. Toplantıyla, Katar, Malezya ve Özbekistan'ın da aralarında bulunduğu pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcileri, Gazze'de yaşanan insani duruma ilişkin, uluslararası kamuoyuna seslenecek. Emine Erdoğan'ın toplantıda yapacağı açılış konuşmasının ardından katılımcıların da konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor.

Emine Erdoğan, en son 10 Ocak 2009'da İstanbul'da 'Filistin'de Barış İçin Kadınlar Toplantısı'na öncülük etmişti. Bölge ülkelerden çok sayıda lider eşinin katıldığı toplantı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının arttığı ve 2 haftada yaklaşık 800 kişinin yaşamını yitirdiği dönemde düzenlenmişti. Toplantıda Emine Erdoğan 'Gazze'ye Destek İçin İstanbul Çağrısı' metnini kürsüden okumuş, metin, lider eşlerinin oy birliğiyle kabul edilmişti.