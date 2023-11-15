Emine Erdoğan "first lady"lerle "Gazze: Direnen İnsanlık" sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi"ne katılan devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve özel temsilcilerle, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca zirveye özel düzenlenen "Gazze: Direnen İnsanlık" isimli sergiyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi"ne katılan devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ve özel temsilcilerle, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca zirveye özel düzenlenen " Gazze : Direnen İnsanlık" isimli sergiyi ziyaret etti.

Emine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ev sahipliği yaptığı "Filistin İçin Tek Yürek" temalı zirveye pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle özel temsilciler iştirak etti.

Açılış konuşmasını Emine Erdoğan'ın gerçekleştirdiği zirvede, konuk devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle özel temsilciler de birer konuşma yaptı. Zirvenin ardından konukların da katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Emine Erdoğan ile beraberindeki konuklar, daha sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde zirveye özel düzenlenen " Gazze : Direnen İnsanlık" sergisini ziyaret etti.

Gazze'de yaşanan insanlık dramını konu alan sergiyi gezen Emine Erdoğan ile konuklara, serginin "Gazze Odası", "Küresel Vicdan Odası" ve "Umut Odası" bölümleriyle ilgili bilgi verildi. Konuk lider eşlerinin sergiyi gezerken duygusal anlar yaşadıkları görüldü.

Emine Erdoğan ve beraberindeki lider eşleri, serginin çıkışında yer alan Gazze şehri panosunun üzerine kırmızı sprey boyayla "Ceasefire now! Ateşkes hemen şimdi." yazdı.

Ziyarette Emine Erdoğan ile konuklara, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.