Emine Erdoğan, 'Dünya Ortak Evimiz' yazarlarının çevre önerilerini dinledi - Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendisinin ve 28 çevre gönüllüsünün hikayelerinin yer aldığı 'Dünya Ortak Evimiz' kitabı yazarlarının çevre ile ilgili önerilerini dinledi.

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, 28 çevre gönüllüsünün bir araya gelerek kaleme aldığı 'Dünya Ortak Evimiz' kitabının tanıtımı, 1 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Tanıtım programının ardından Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum'un da katıldığı yemekte; çevreci yazarların hikayelerini ve önerilerini dinledi. Çevre Ajansı Yönetim Kurulu üyesi, çevre bilimci Nilgün Kıran Cılız, genç nesilde farkındalık yaratmanın, ikna edip çevre konusunda yanlarına çekmenin önemine işaret ederek, "Gençlere inanıyorum. İlerleyen günlerde yine gençlerle birlikte olursak, çok daha hızlı ilerleyeceğiz" dedi.

Yemeğe katılan müzik grubu Samida da Gürcüce şarkı söyledi. Yemek sonunda Emine Erdoğan, 'Dünya Ortak Evimiz' kitabını imzalayarak konuklarına verdi, yazarlarla fotoğraf çektirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel