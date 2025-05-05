Emine Erdoğan "Dünya Ebeler Günü"nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünya Ebeler Günü" dolayısıyla paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anne ve bebeğin kavuşma anının ilk tanığı ebelerimiz, kadim bir mesleğin mensupları. Mucizeyi, sevgi dolu elleriyle kucaklayan kahramanlar... Varlıkları ile her anneye güç vermeye devam eden tüm ebelerimizin Dünya Ebeler Günü kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.