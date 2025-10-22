Emine Erdoğan, 'Yeşil Vatan Seferberliği' İçin Fidan Sahiplenmeye Çağırdı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vatandaşlara fidan sahiplenerek 'Yeşil Vatan Seferberliği'ne destek olmaları çağrısında bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ormanlarımız suyun sesi, havanın nefesi, kuşun yuvası, insanın da yeryüzündeki vicdanıdır. Yeşil Vatan Seferberliği ile yurdumuzun dört bir yanında toprağa hayat, yarınlara umut olacak fidanlar yeşertelim, ormanlarımızı çoğaltalım. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne kadar tüm vatandaşlarımızı yarınlarımız için bir fidan sahiplenmeye davet ediyorum. 'http://gelecegenefes.gov.tr' üzerinden bir fidan sahiplenerek, bu iyilik kervanına hep birlikte omuz verelim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 'Yeşil Vatan Seferberliği' başlatıldı. Bu kapsamda, ülke genelinde 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulması hedefleniyor.