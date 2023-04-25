Emine Erdoğan'dan 'Yeşil Nobel' kazanan Zafer Kızılkaya'ya tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yeşil Nobel" olarak adlandırılan "Goldman Çevre Ödülü"nü kazanarak ilk kez Türkiye'ye getiren Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya'yı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yeşil Nobel" olarak adlandırılan "Goldman Çevre Ödülü"nü kazanarak ilk kez Türkiye'ye getiren Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya'yı tebrik etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılkaya'nın Anadolu Ajansı Yeşilhat'a verdiği röportaja ilişkin habere yer vererek, şunları kaydetti:

"Kendisini denizlerimizi korumaya adayan, aynı zamanda bir Sıfır Atık gönüllüsü olan Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya'yı gönülden tebrik ediyorum. Yürüttüğü deniz koruma çalışmaları, devlet kurumlarımızın da desteğiyle ivme kazandı. Gurur duyduğumuz bu başarıda emeği geçen herkese, bütün doğa dostları adına teşekkür ediyorum."

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan ve 2022'de yayımlanan Dünya Ortak Evimiz kitabında "Sıfır Atık" ve "Sıfır Atık Mavi" projelerinin destekçisi olan Zafer Kızılkaya'nın hikayesine de yer verilmişti.