Emine Erdoğan'dan Yeni Eğitim Yılı Mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenci ve öğretmenler için başarılı ve huzurlu bir eğitim yılı olması dileğinde bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından '#OkullarAçılıyor' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Büyümek, öğrenmekle başlar. Yeni eğitim yılının, nice öğrenmelerle çocuklarımızın yüreklerini zenginleştirmesini temenni ediyorum. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı ve huzurlu bir eğitim yılı diliyorum" dedi.