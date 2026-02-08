Haberler

Emine Erdoğan'dan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eşinin Türkiye ziyaretine ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eşi Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah'ın Türkiye'ye resmi ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Ürdün arasındaki kadim bağların, karşılıklı güven ve saygı temelinde daha da kökleşmesini temenni ediyorum." ifadesine yer verdi.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hüseyin Bin Ali Nişanı Tevcih Töreni'nde yaptığı konuşmadan kesitler ile Emine Erdoğan'ın Ürdün Kraliçesi Rania Al Abdullah'ı Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladığı anlara ilişkin görüntüler de bulunuyor.

